Saxion-Studenten gaan voor duurzaamheid en switchen van kleding

Jorien ten Barge is student op het Saxion en organiseerde deze Clothing Swap samen met enkele medestudenten. Het was niet de eerste keer dat dit plaatsvond, want studenten van de opleiding Fashion en Textile deden het vorig jaar ook al.

"Dit past helemaal bij de week van de duurzaamheid, dus onze student-assistenten gaven daar graag een vervolg aan'', zegt Ten Barge. Over de locatie van de winkel is ze ook erg te spreken. ''We hebben een hele mooie plek, centraal gelegen op het Saxion. Mensen kunnen nu ook zien dat er wat gaande is, dus dat is super leuk!''

Green Office

Green Office is de organisatie achter de Clothing Swap. De groep studenten bestaat nu net een jaar en heeft hard gewerkt om deze actie te organiseren. Het doel van Green Office is om mensen bewust te maken van duurzaamheid van bijvoorbeeld tweedehands kleding. Deze actie, die vandaag tegen het einde loopt, helpt daar volgens de studenten bij. De kleding die uiteindelijk overblijft verdwijnt niet in de prullenbak, maar gaat naar een goed doel. Jorien kijkt tevreden terug. "Heel veel mensen zijn geweest om kleren in te ruilen. Het was een groot succes!''