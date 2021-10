Mogelijke 'thuiskomst' koggewrak gesprek van de dag in Kampen, hoe denken inwoners erover?

Onze verslaggever vroeg het aan voorbijgangers in winkelstraat de Oudestraat. Bij het horen van de 1 miljoen extra kosten moeten de meeste reageerders wel even nadenken. Dat is veel geld, is iedereen het wel eens. "Je kan je geld ook voor wat anders gebruiken," zegt een mevrouw. "Ik heb er niks mee." Ze lijkt echter een uitzondering in haar afkeuring.

De meesten die we aanspreken zijn eigenlijk wel blij met de komst van de Kogge. "Ik vind het helemaal prima!" zegt een oudere man. Maar wat vindt hij ervan dat het zoveel geld kost? "Tja, dat vind ik wat minder. Maar we moeten het gewoon doen als dat het waard is. Het is een stukje historie van de stad! En ik weet zeker dat het toeristen naar de stad zal trekken."

Lelystad bestond niet eens

Een jonge inwoonster van de binnenstad is het daar mee eens. "Ik zie nu al veel toeristen lopen, daar is het zeker leuk voor. En ik denk ook dat dat schip bij Kampen hoort."

De meeste voorbijgangers zijn het ook daar mee eens. De Kogge "hoort bij Kampen". Of zoals een oudere dame met een rollator zegt: "Het is toch logisch dat de Kogge naar Kampen komt? Hij komt hier vandaan. Hij hoort hier. Hij hoort niet in Lelystad te blijven. Lelystad bestond toen niet eens."