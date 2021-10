Zorg of zegen? Boodschappen in Enschede en Deventer nu binnen 10 minuten bezorgd

Het Duitse Flink begon een aantal maanden geleden met 'flitsbezorgen' in tien steden in Nederland. Enschede en Deventer zijn daar nu als eerste Overijsselse steden aan toegevoegd.

Concept

Het concept werkt zo: in de app van Flink selecteer je de boodschappen die je nodig hebt. Een bezorger haalt de bestelling vervolgens op bij een zogeheten dark store, dat is een klein distributiecentrum, vaak middenin de stad. De medewerker van Flink springt op de elektrische fiets en binnen tien minuten heb je je boodschappen in huis, is het idee.

Ook concurrenten van Flink, zoals het eveneens Duitse Gorrilas, schieten als paddenstoelen uit de grond. Het idee van de bezorgdiensten is dat zij 'tijd voor je kopen, zodat jij meer tijd hebt voor leuke dingen'.

Bezorgd binnen tien minuten? Wij probeerden het uit:

Nieuwe zorgen

Toch worden de bezorgdiensten niet overal met louter gejuich ontvangen. "Ik denk dat het zeker een aanvulling kan zijn voor de stad, maar het brengt ook weer nieuwe zorgen met zich mee", zegt Barry Overink van BurgerBelangen, de grootste partij in Enschede. "Er is niets mis met fietsbezorging, maar dat gaat vaak gepaard met hoge snelheden, dwars door de binnenstad. Vooral onder die tijdsdruk van binnen tien minuten, kan dat zorgen voor gevaarlijke situaties."

Dat het distributiecentrum van een flitsbezorger middenin de stad zit, is sommige mensen ook een doorn in het oog. De ramen van de zogenoemde dark stores zijn vaak afgeplakt. "Ik weet niet hoe ze het hier nu in Enschede doen, maar het laatste wat je natuurlijk wilt in een levendige binnenstad zijn afgeplakte ramen", zegt Overink.

Vooral onder de tijdsdruk van binnen die tien minuten, kan dat zorgen voor gevaarlijke situaties Barry Overink, BurgerBelangen Enschede

In gesprek blijven

De fractievoorzitter gaat het college vragen om in gesprek te blijven met de eigenaren en distribiteurs. "Hoe ga je om met de fietsers, bijvoorbeeld. Ook de groene deelscooters passen in die zorgen. Je ziet de scooters links en rechts overal staan, soms kunnen rolstoelen er niet meer langs. Het is mooi dat ze er zijn, maar het vraagt wel weer om nieuw beleid."

Ook in andere gemeenten, waaronder Groningen, Rotterdam en Amsterdam, leven er zorgen over de snelle opmars van de bezorgdiensten. Een aantal steden onderzoekt wat de nieuwe diensten voor de stad gaan betekenen, schreef de NOS eerder.

Flink heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet gereageerd op vragen van RTV Oost.