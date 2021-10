De la Torre verliest basisplaats bij Heracles na "vakantie" met nationale team

"Ik ben zelf ook trainer geweest van Duitsland onder 20. En ik weet uit ervaring: in zo'n interlandperiode train je niet met dezelfde intensiteit als bij een club. Dat is logisch, want ze spelen drie wedstrijden in tien dagen en vooraf weet de bondscoach niet of iemand speeltijd gaat krijgen. Daarom kun je niet hard trainen."

De la Torre heeft in totaal maar een kwartiertje meegedaan in de drie interlands. "De jongens die niet spelen hebben een probleem, want zij hebben eigenlijk tien dagen vakantie. Als ze terugkeren bij hun club hebben ze niet de intensiteit die ze hadden op het moment dat ze vertrokken", constateert Wormuth.

Afstandsschoten

De la Torre wordt tegen Go Ahead Eagles vervangen door Orestis Kiomourtzoglou. Samen met Lucas Schoofs moet hij er onder meer voor zorgen dat tegenstanders wat minder makkelijk afstandsschoten kunnen afvuren. De laatste vijf tegentreffers van Heracles werden allemaal gemaakt van buiten het strafschopgebied.

"Daar hebben we het over gehad met onze dubbele zes", beaamt de Duitse coach. "Ze hebben de neiging om naast de centrale verdedigers te gaan staan. Zeker in een fase dat de tegenstander wat sterker is, willen we heel veel mensen voor het doel hebben. Maar dat moet niet, we moeten de structuur behouden. Maar het is ook de taak van de centrumverdedigers om de middenvelders naar voren te coachen."

Promovendus

Voor Heracles wordt het duel met Go Ahead Eagles al de derde ontmoeting met een promovendus. De voorgaande twee duels werden allebei verloren. "Maar tegen NEC en Cambuur hadden we duidelijk kunnen winnen", herinnert Wormuth zich. "Dat hebben we niet gedaan, maar nu krijgen we de derde mogelijkheid om te laten zien dat we beter zijn dan een gepromoveerde club."

Heracles kan in Deventer geen beroep doen op Adrian Szöke (ziek) en Kasper Lunding (knieblessure).

Radio Oost

Het duel met Go Ahead Eagles begint morgen om 18.45 uur en is live te volgen op Radio Oost.