FC Twente wil stijgende lijn doortrekken in volle Grolsch Veste: "Dat smaakt naar meer"

Bovendien mag FC Twente weer eens aantreden voor eigen publiek. Van de acht gespeelde wedstrijden waren er slechts drie in De Grolsch Veste. "We hebben drie keer gesmuld van het publiek en de entourage waarin ze ons hebben laten spelen", glundert Jans. "En andersom denk ik dat het publiek ook enorm heeft genoten van de spanning, de intensiteit. Het was echt heerlijk, dus dat smaakt naar meer."

Niet soepel

Aan de goede serie van FC Twente - dertien punten in vijf duels - ging een heel rommelige voorbereiding vooraf. De selectie werd getroffen door een coronauitbraak en verschillende internationals kwamen pas kort voor de competitiehervattting terug. En ook deze interlandbreak verliep niet helemaal vlekkeloos: "We hadden een buikgriepje, een verstandskies, een blessuretje, Luca Everink die wegvalt", somt Jans op. "Dus het was nu ook niet soepel, maar het gaat erom wat we zondag doen tegen Willem II en dan nog 25 wedstrijden."

De resultaten geven weinig aanleiding om de opstelling te wijzigen. Aan de andere kant: middenvelder Michal Sadilek speelde de laatste duels - noodgedwongen - voornamelijk als linksback. Nu Jayden Oosterwolde en Gijs Smal weer helemaal terug zijn kan Jans ook weer kiezen voor een echte linkervleugelverdediger op die positie. "Ik wil in elke situatie de beste beslissing nemen", klinkt het wat cryptisch. "Je kijkt naar spelers, hoe ze trainen, tegen welke tegenstander het is en welk tactisch plaatje daar bij hoort. Dus het kan alle kanten op."

Misidjan komt eraan

En dat geldt ook voor Virgil Misidjan, die bij zijn invalbeurten nadrukkelijk solliciteerde naar een eerste basisplaats. "Hij komt er echt aan en hij viel tegen FC Groningen geweldig in, maar het elftal draait ook goed. Uiteindelijk ligt die afweging bij mij."

Eén wijziging moet Jans in ieder geval doorvoeren: rechtsback Everink is vanwege zijn hamstringblessure enkele weken uitgeschakeld. Giovanni Troupee is wel weer fit en keert terug in het elftal.

De Oosttribune

Het duel met Willem II begint zondag om 16.45 uur. In De Oosttribune op Radio Oost wordt live verslag gedaan vanuit De Grolsch Veste.