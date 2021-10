Heracles komt nog te vroeg voor GA Eagles-verdediger Gerrit Nauber

Een Overijssels onderonsje, aanstaande zaterdag in de Eredivisie. Go Ahead Eagles neemt het dan in de eigen Adelaarshorst op tegen Heracles Almelo. Voor verdediger Gerrit Nauber komt het duel met de Almeloërs nog te vroeg en daarom zal Jay Idzes zijn plek in de defensie andermaal innemen.

De Duitser is nog niet volledig hersteld van een knieblessure. Ondanks zijn afwezigheid stroomt de ziekenboeg langzaamaan leeg in Deventer, weet ook trainer Kees van Wonderen. "Nauber en Martijn Berden zijn wel weer op het trainingsveld, maar de komende duels komen voor hun te vroeg. Giannis Botos en Jacob Mulenga zitten wel weer bij de wedstrijdgroep", schetst Van Wonderen.

Overeenkomsten tussen Heracles en PSV

"De groep wordt weer wat groter en fitter. Dus we krijgen meer keuze en dat is prettig", vervolgt de oefenmeester, die op zijn hoede is voor Heracles. "Ik heb tegen de groep aangegeven dat het spel van Heracles een beetje te vergelijken is met hoe PSV speelt. Ook de type spelers. Met opkomende backs en creatieve mensen aan de zijkanten, die ook naar binnen komen. Dus in dat opzicht kun je Heracles wel met PSV vergelijken."

Radio Oost

De krachtmeting tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en via onze online kanalen.