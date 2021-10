SV Gramsbergen draait gaskraan dicht en brengt daarmee de rekening voor het douchen terug naar nul euro

Met het dichtdraaien van de gaskraan is een traject van vijf jaar symbolisch afgesloten voor de voetbalvereniging. De club zocht contact met een plaatselijke ondernemer voor sponsoring, Intu. Omdat het bedrijf gespecialiseerd is in energie-neutraal wonen, wilden ze in plaats van het bekende bord langs het voetbalveld liever meedenken over verduurzaming van het sportpark.

Gasverbruik 20 huishoudens

Fabio Reinders van Intu zag al snel dat gasloos werken voor SV Gramsbergen een slimme oplossing is. "Een sportclub verbruikt net zoveel gas als twintig huishoudens, op de begroting is dat een kostenpost van 10 tot 15 procent. Dat is veel, dus wij dachten laten wij onze expertise inzetten en kijken of wij de kleedkamers en het hoofdgebouw kunnen ombouwen."

De heren van het tweede konden zaterdagmiddag na een overwinning van 4-2 gewoon lekker warm douchen (Foto: RTV Oost)

Na een periode van aanpassingen en vervangen van apparatuur, oude systemen laten aansluiten op nieuwe systemen en proefdraaien is de voorzitter van de club, Michel Assen, apetrots op 'zijn' club. Op het sportcomplex staan zonneboilers en warmtepompen die in het nieuw aangelegd systeem zorgen voor verwarming en warm water voor de douches. In het sportcomplex is fysiek eigenlijk niets anders te zien, maar op de daken en in een technische ruimte staan grote vaten voor de opslag van warm water.

Koude en warme douches

"Met man en macht hebben wij hier aan gewerkt, je moet het zo zien een voetbalvereniging is eigenlijk grootverbruiker van gas, want wij sporten niet in de zomer. Dus je hebt verwarming nodig en warme douches. Als je dan kijkt naar het kostenplaatje en is de stap naar gasloos een goede eerste stap, daarna komen zonnepanelen. Met de huidige gasprijzen scheelt het ons straks echt duizenden euro's."

Dat het nieuwe systeem niet altijd goed liep weet iedereen wel binnen de club, de douches waren niet altijd warm. Maar zoals overal moet je ook bij zo'n ombouw zoeken naar de juiste 'mengverhouding'. En dat is gelukt, het draait naar volle tevredenheid.