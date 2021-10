Honderden vogelliefhebbers bij eerste editie van internationale vogelmarkt in Hardenberg

De Evenementenhal Hardenberg is de nieuwe locatie voor de internationale vogelmarkt Vogelweelde, nadat het noodgedwongen weg moest uit Expo Assen. Het begon allemaal zo'n zeventig jaar geleden in Meppel. Inmiddels is de markt uitgegroeid tot een populair evenement onder vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland. In 2016 verhuisde de markt naar Expo Assen, maar dit complex ging sluiten en dus werd er gezocht naar een nieuwe locatie. Dat werd gevonden in de Evenementenhal Hardenberg.

Corona

Eigenlijk zou de eerste editie in Hardenberg in maart plaatsvinden, maar dat ging vanwege corona niet door. De organiserende vereniging Vogelweelde Meppel is blij met de nieuwe locatie. "De ruim opgezette hallen en de grote, gratis parkeergelegenheid direct voor de deur zijn voor ons perfect", zei voorzitter Teun Lok eerder daarover tegen RTV Oost.