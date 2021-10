Kind van Go Ahead Eagles, Alfred Knippenberg, koestert nog altijd warme gevoelens voor Heracles

Een prachtige derby tussen twee klassieke Overijsselse clubs staat vanavond na vier jaar weer op het programma: Go Ahead Eagles tegen Heracles Almelo. Alfred Knippenberg (52) is kind van Go Ahead, maar speelde ook met veel plezier anderhalf seizoen in Almelo.

Tegenwoordig is Knippenberg nog altijd betrokken bij Go Ahead als teammanager, de club waarvoor hij als 16-jarige debuteert in de eredivisie. "Ik kwam van Daventria, daar vonden ze mij nog te licht en te jong voor het eerste elftal. Bij Go Ahead mocht ik in de voorbereiding meetrainen. Toen Hans Witteveen geblesseerd raakte, werd ik voor de leeuwen gegooid in de eredivisie als vleugelverdediger."

Geen overlevingsdrang

Het is dan augustus 1986 en voor Knippenberg lonkt een mooie profcarrière. Hij maakt deel uit van de nationale jeugdselectie. Blessures en een gebrek aan echte topsportmentaliteit zorgen ervoor dat hij de echte top nooit zal halen. "Dat lag echt aan mezelf. Daar kunnen we kort over zijn. Ik kan niemand verwijten maken. Ik had niet die overlevingsdrang om door te breken naar de top."

Via DS’79 belandt Knippenberg in de winter van 1990 bij Heracles. "Toen was het natuurlijk lang niet de club die het nu is. Het was veredeld amateurvoetbal. Ik moest onderhandelen met Rieks Verweg, de toenmalige voorzitter en geldschieter." Zijn eerste wedstrijd in het zwart-witte shirt is uitgerekend tegen Go Ahead Eagles, uitslag 1-2 in het voordeel van Go Ahead.

Goal en rood in derby

Een jaar later speelt Knippenberg de hoofdrol in De Adelaarshorst. "Ik scoorde na een kwartier de 0-1 voor Heracles. En ik kreeg een belachelijke rode kaart na twee keer geel. Uiteindelijk wonnen we met 1-2. Toen kon je nog vrolijk door Deventer lopen na zoiets…"

Natuurlijk hoopt Knippenberg dat ‘zijn’ Go Ahead drie punten pakt in de Overijsselse derby. Maar hij koestert ook nog altijd warme gevoelens bij Heracles. "Het is natuurlijk geweldig hoe die club zich heeft ontwikkeld. Toen ik bij Heracles voetbalde lag die club mijlenver achter op Go Ahead, nu is dat andersom. Zo reëel moet je wel zijn."

Hij kijkt hoopvol uit naar de derby van zaterdagavond. "Wij moeten het hebben van agressiviteit en werklust. Ervoor gaan. Met het publiek achter ons moeten we er vanaf het begin strak opzitten. Dan denk ik dat wij winnen met 2-1. Ik las dat het al 55 jaar geleden is dat Go Ahead thuis heeft gewonnen van Heracles in de eredivisie. Aan die periode moet maar eens een einde komen."