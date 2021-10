Vier goals tegen Willem II: de gouden dag van Hans Roordink

Veel hoogtepunten kende Hans Roordink (78) niet bij FC Twente. Maar op die ene oktoberdag in 1965 schiet hij ongenadig uit zijn slof. Tegen Willem II mikt hij vier keer raak en heeft dus een groot aandeel in de 6-1 overwinning.

Vanmiddag is Willem II weer de tegenstander van FC Twente in Enschede. De 6-1 score uit de allereerste ontmoeting tussen beide ploegen wordt nooit meer geëvenaard. De hoofdrolspeler van 56 jaar geleden moet diep graven in zijn geheugen om te verhalen over zijn glansrol. "Ik weet nog dat ik vlak voor rust een mooi doelpunt maakte. Een knal van zo’n twintig meter. En dat die vier goals lang als record hebben gestaan."

Vier treffers

Even terug naar die 31ste oktober in 1965. Willem II is in de beginfase de bovenliggende partij en komt na een kwartier op voorsprong door Frie Nouwens. Maar vlak voor rust buigen Johan Plageman en Hans Roordink de achterstand om in de 2-1 rustststand. En als opnieuw Plageman vlak na rust de 3-1 aantekent is het verzet van de Tilburgers gebroken. Met regisseur Nedeljko Bulatovic als aangever neemt Roordink de hoofdrol op zich: in het laatste half uur scoort hij nog drie keer.

Geen goede herinneringen

Hoewel hij in dat eerste seizoen clubtopscorer wordt (11 goals) bewaart Roordink geen goede herinneringen aan de fusie. "Ik kwam van Enschedese Boys. Was het seizoen daarvoor topscorer geworden in de eerste divisie met 19 goals. In de jeugd hadden wij een prachtige lichting waarmee we zelfs landskampioen werden. We versloegen Ajax en Feyenoord. Als de fusie er niet was gekomen hadden we met de ‘Boys’ ook ver kunnen komen."

Niet geaccepteerd

De klik met de spelers van Sportclub Enschede komt er nooit. Na dat ene seizoen wordt Roordink betrokken in een ruil met Epi Drost, die met bijbetaling overkomt van Heracles. "Wij werden niet geaccepteerd als spelers van de ‘Boys’." "Volgend seizoen zijn we weer onder elkaar", zeiden de Sportclub-spelers en dat klopte ook." Roordink speelt nog tot 1974 in Almelo.

De teloorgang van Enschedese Boys, de club is inmiddels opgeheven, gaat hem aan het hart. "We hadden een paar jaar geleden nog een mooie bijeenkomst met het jeugdelftal waarmee we kampioen van Nederland werden. Prachtige herinneringen. Nee, wat mij betreft had die fusie er nooit hoeven komen."