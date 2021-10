Excelsior'31 en Staphorst doen goede zaken met overwinning in de Derde Divisie

Excelsior'31

Hielke Penterman zette Excelsior al na zeven minuten op voorsprong in Zeeland. Givan Werkhoven verdubbelde twintig minuten later de voorsprong. In de rust bleek de arbiter geblesseerd te zijn geraakt en duurde het even voor er een vervanger was gevonden. Met een andere leidsman op het veld was het ook de tweede helft snel raak. Hakim Ezafzafi zorgde al snel voor de beslissing. Francis Kwabe deed nog wel iets terug namens de thuisploeg, maar verder kwam GOES niet.

Staphorst

Staphorst had een lekkere middag op sportpark De Toekomst in Amsterdam. Bij rust stond de 0-3 eindstand al op het scorebord. Daimen Schra zorgde na een kleine half uur voor de 0-1 en een paar minuten later maakte Mike Reuvers al de tweede voor de geelhemden. Weer even later was het 0-3 en opnieuw was Reuvers de doelpuntenmaker. Na rust kwamen beide ploegen dus niet meer tot scoren. Het was voor Staphorst de eerste overwinning sinds 11 september.