Lange rij in Enschede bij een van de weinige beschikbare sneltestlocaties van Twente

Aanleiding voor de 'test-schaarste' is een andere werkwijze waardoor enkele grote spelers tijdelijk niet mogen testen. In tegenstelling tot Twente zijn in de veiligheidsregio IJsselland dit weekend geen grote problemen met het testen voor toegang.

Andere spelregels

De regels zijn veranderd, waardoor de testaanbieders niet langer worden betaald voor de capaciteit die ze aanbieden, maar per afgenomen test. Dat betekende voor testaanbieders zoals CovidTestNederland en Hestia -die al zeven maanden tests afnemen- aanpassing van de werkwijze en een nieuwe aanvraag indienen.

Tekst gaat verder onder de foto

Lang wachten op sneltest (Foto: News United / Dennis Bakker)

Met name aanvullende vragen over de bescherming van de gegevens en dus de privacy van mensen kost de testers extra tijd.

Bug

Even leek het erop dat CovidTestNederland in de loop van zaterdagmiddag weer kon gaan testen op locaties in Almelo, Enschede en Hengelo, maar een bug in het systeem gooit roet in het eten, waardoor waarschijnlijk pas maandag het automatiseringssysteem weer draait.