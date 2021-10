Uitslagen zaterdagvoetbal: koploper d'Olde Veste'54 wint topper, eerste nederlaag GA Kampen

Go Ahead Kampen, dat voor vandaag nog de volle buit had, ging voor het eerst dit seizoen onderuit in de eerste klasse D. In Vriezenveen was DOS'37 met 2-1 te sterk voor de Kampenaren. In dezelfde klasse wist SVZW de eerste overwinning van het seizoen te boeken. SDV Barneveld werd met 2-1 verslagen door de formatie uit Wierden.

In de eerste klasse E Noord blijft d'Olde Veste'54 uitstekend presteren. De club uit Steenwijk behield zaterdag de ongeslagen status door in de topper tegen Pelikaan S te zegevieren. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen. Daardoor is d'Olde Veste nu alleen koploper.

De Esch leed zaterdag in de tweede klasse H het eerste puntenverlies van het seizoen. In Oldenzaal was Vroomshoopse Boys met 3-1 te sterk. Daardoor is Quick'20, dat bij ZAC wel won, alleen koploper. PH pakte in Almelo de eerste punten van het seizoen. WVF werd met een 1-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

In de vierde klasse F blijft Bornerbroek de zeges aaneenrijgen. Tegen Lemele pakte de koploper de vierde overwinning op rij. BZSV De Blauwwitters mocht de eerste driepunter van het seizoen bijschrijven nadat SVV'56 met 5-3 werd verslagen.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zaterdagamateurvoetbal.