Negental Go Ahead Eagles verslaat Heracles Almelo na krankzinnig spektakelstuk

In de Deventer defensie was wederom een plek ingeruimd voor Jay Idzes, die net als tegen RKC Waalwijk de geblesseerde Gerrit Nauber verving in het centrum. Bij de bezoekers uit Almelo ontbrak middenvelder Luca de La Torre wegens een jetlag na de interlandperiode met de Verenigde Staten. Daardoor werd Orestis Kiomourtzoglou op het middenveld geposteerd door trainer Frank Wormuth.

Brouwers opent score

Na een afwachtende openingsfase ontdooide het duel na ruim een kwartier toen Delano Burgzorg namens Heracles het doel van de thuisploeg onder vuur nam. Nadat vervolgens een vrije trap van Philippe Rommens aan de overkant net naast ging, was het tien minuten later wél raak voor Go Ahead Eagles. Uit een hoekschop van diezelfde Rommens wist Luuk Brouwers - mede door een lichte touché van Heracles-verdediger Noah Fadiga - de 1-0 binnen te koppen.

Fout Hahn

Rai Vloet had niet veel later de gelijkmaker op zijn schoen, maar zijn inzet werd met een fraaie redding gepareerd door Warner Hahn. De doelman van Go Ahead leidde vervolgens wel de 1-1 van Heracles in. Na een belabberde uittrap belandde de bal prompt voor de voeten van Vloet, die zich wel raad wist met het buitenkansje.

Go Ahead op rozen

Het enerverende schouwspel werd na rust nóg aantrekkelijker en daarin was het Go Ahead dat andermaal aan de leiding kwam. Met een leep stiftje raakte Cordoba de paal, waarna Mats Knoester de bal ongelukkig in eigen doel werkte, 2-1. De manschappen van Kees van Wonderen roken bloed en kwamen even later ook op 3-1 via Brouwers, die na een fraaie aanval de bal vakkundig aannam en uit de draai zijn tweede van de avond aantekende.

Brouwers was met twee treffers de uitblinker bij Go Ahead Eagles (Foto: Orange Pictures)

Rente profiteert van mistasten Hahn

Heracles kwam direct daarna terug in de wedstrijd en opnieuw was het doelman Hahn die een negatieve hoofdrol opeiste. Bij een hoekschop tastte hij mis en daardoor kon Marco Rente - met zijn eerste seizoentreffer - profiteren: 3-2. De thuisploeg moest twintig minuten voor tijd verder met tien man toen Giannis Botos- na bestudering van de VAR - er met rood af moest na een harde charge van achteren op Fadiga,

Negental Go Ahead

De Almeloërs kwamen in het vervolg zelfs tegenover negen Go Ahead-spelers te staan omdat Isac Lidberg direct na zijn invalbeurt mocht gaan douchen na een elleboogstoot op Kiomourtzoglou. Heracles ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar zelfs na negen minuten blessuretijd slaagde de ploeg uit Almelo niet in die opzet. In de 99ste minuut maakte Go Ahead-invaller Mats Deijl vanuit een counter aan alle onzekerheid een einde: 4-2.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo 4-2

1-0 Brouwers (29)

1-1 Vloet (43)

2-1 Knoester (eigen doelpunt/57)

3-1 Brouwers (62)

3-2 Rente (64)

4-2 Deijl (90+9)

Arbiter: Martens

Geel: Basaçikoglu, Fadiga, Laursen, Heil

Rood: Botos (GA Eagles/70), Lidberg (GA Eagles/86)

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Idzes, Kramer, Kuipers; Rommens, Botos, Brouwers; Córdoba (Heil/81), Cardona (Lidberg/81), Oratmangoen (Deijl/89).

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester (Amissi/88), Quagliata; Schoofs (Bakis/80), Vloet, Kiomourtzoglou; Basacikoglu (Laursen/79), Sierhuis, Burgzorg (Sonnenberg/90).