Huisartsen gaan inwoners Staphorst vaccineren: "Niet-acute zorg komt in gevaar"

Huisartsen in Staphorst komen in actie om de corona-uitbraak in de gemeente te stoppen. Inwoners kunnen zich de komende twee weken op dinsdag laten vaccineren in het Medisch Centrum. Een afspraak maken hoeft niet.

De GGD en de gemeente Staphorst besloten hiertoe omdat Staphorst kampt met opvallend veel besmettingen. Ook voor de tweede prik kunnen Staphorsters terecht in hun eigen huisartsenpraktijk aan de Van Andelweg.

"Opvallend veel mensen uit onze gemeente worden ernstig ziek door corona", zegt Hilga Miggels, praktijkmanager van de Huisartsenpraktijk Staphorst. "De meesten hiervan zijn niet gevaccineerd. Op dit moment dreigt de niet-acute zorg in onze praktijken hierdoor in gevaar te komen. Daarom een dringend advies aan iedereen om je te laten vaccineren."

Staphorsters vanaf 12 jaar kunnen in het Medisch Centrum Staphorst terecht voor een prik met Pfizer of het Janssen-vaccin. Bij een vaccinatie met Pfizer wordt meteen een afspraak voor de tweede prik ingepland. Bij het Janssen-vaccin is maar één prik nodig.

Burgemeester

De gemeente opende dinsdag ook een testlocatie voor mensen met corona-gerelateerde klachten. Burgemeester Ten Kate riep inwoners op afstand te houden, maar wilde niet oproepen tot vaccinatie: "Natuurlijk is het zo dat vaccineren enorm helpt om deze pandemie de kop in te drukken. Maar er zijn mensen die daar niet voor kiezen en daar heb ik respect voor. Dan treedt een ander scenario in werking: houd rekening met elkaar, houd die anderhalve meter in acht en ga testen."

In behoudende protestantse kring ligt vaccineren gevoelig. Je zou ermee op Gods stoel gaan zitten. De vaccinatiegraad in Staphorst is 56 procent. Landelijk is het bijna 83procent.