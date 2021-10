PEC Zwolle ziet sensatie in Eindhoven als sneeuw voor de zon verdwijnen

Lang leek PEC Zwolle zaterdagavond op weg naar een immense stunt in de Eredivisie. Op bezoek bij PSV stond er vrijwel de gehele wedstrijd een 0-1 stand op het scorebord en daardoor mocht PEC hopen op de eerste driepunter van het seizoen, maar in de slotfase ging het alsnog mis voor de club uit de provinciehoofdstad: 3-1.

De Zwolse hekkensluiter trad in Eindhoven aan met Luka Adzic, die zijn debuut mocht maken in de startopstelling. Dat ging ten koste van de Servische spits Slobodan Tedic. Ook koos trainer Art Langeler voor een vijfmansdefensie om de verwachte dadendrang van PSV te beteugelen.

Vroege openingstreffer Redan

Na slechts drie minuten spelen was het plots doodstil in het Phillips Stadion toen PEC Zwolle brutaal de leiding nam. Na de openingskans voor PSV kwam PEC vlak daarna op voorsprong door toedoen van Rashawn Redan. De behendige aanvaller laveerde door de PSV-verdediging en liet doelman Joël Drommel met een schot in de korte hoek kansloos: 0-1. Vijf minuten na de openingstreffer werd de score zelfs bijna verdubbeld, maar een inzet van Adcic werd aangeraakt door een PSV'er.

Kansen PSV

Daarna was het de beurt aan PSV en mochten de bezoekers van geluk spreken dat de marge niet vroegtijdig hersteld werd door de Eindhovenaren. Met kunst- en vliegwerk haalde Sam Kersten een poging van Eran Zahavi van de doellijn en de Israëliër had even later pech dat de lat de gelijkmaker in de weg stond.

Lamprou houdt doel schoon

Diezelfde Zahavi, Olivier Boscagli en Cody Gakpo kregen vervolgens kansen om PSV op gelijke hoogte te brengen, maar telkens stond doelman Kostas Lamprou een doelpunt in de weg. Ondanks de omsingeling van de thuisploeg hield PEC het doel voor rust knap schoon.

Flets PSV

Ook in de tweede helft volgde PEC hetzelfde recept als voor rust. De bezoekers leunden veelal op de eigen verdediging en probeerden er, waar mogelijk, uit te komen met een counter. PSV had duidelijk het overwicht, maar wisten na rust opvallend weinig te creëren. Daardoor bleef PEC lang zichthouden op een regelrechte stunt in Eindhoven.

PEC capituleert alsnog

Toch kwam PSV vijf minuten voor tijd langszij. Vanuit een hoekschop wist Ramalho de gelijkmaker binnen te koppen. Het bleek voor de gastheren het startsein om het duel in Eindhovens voordeel te beslissen. Vrijwel direct na de 1-1 schoot Gakpo de 2-1 achter Lamprou en met een prachtig geplaatste vrije trap maakte Boscagli de Zwolse bezoekers een minuut voor tijd definitief een illusie armer: 3-1. Dat was uiteindelijk ook het slotakkoord in het Philips Stadion en daardoor bleef PEC Zwolle met lege handen.

PSV - PEC Zwolle 3-1

0-1 Redan (3)

1-1 Ramalho (84)

2-1 Gakpo (86)

3-1 Boscagli (89)

Arbiter: Kooij

Geel: Pabai, Boscagli, Tedic, De Wit

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Madueke (Bruma/72), v. Ginkel (Vinicius/60), Götze, Sangaré; Gakpo, Zahavi (Vertessen/60).

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai, Van Polen, Kersten, Nakayama, Paal (Kastaneer/87); Strieder, Huiberts, Saymak (De Wit/61); Redan (Tedic/61), Adzic (Koolwijk/61).