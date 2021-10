Zaaloverzicht: Waterpoloheren Het Ravijn koploper na zege, Apollo 8 wint van Regio Zwolle

Zaterdagavond werden weer de nodige wedstrijden afgewerkt in de hoogste divisies van het basketbal, waterpolo, handbal en volleybal. Hieronder een overzicht van de Overijsselse clubs die in actie kwamen.

De waterpoloheren van Het Ravijn boekten een overwinning in de Eredivisie. Op bezoek bij ZPB werd met 12-16 gewonnen. De ploeg uit Nijverdal gaf in de derde periode een ruime voorsprong weg tegen de hekkensluiter, maar in de vierde periode werd de marge alsnog hersteld. Door de zege is het Ravijn de nieuwe lijstaanvoerder.

Apollo sterker dan Regio Zwolle

Apollo 8 blijft na dit weekend koploper. De volleybalsters uit Borne versloegen zaterdagavond in eigen huis Regio Zwolle met 3-1. Nadat de eerste twee sets eenvoudig naar Apollo gingen (25-11 en 25-14), kwam de club uit de provinciehoofdstad nog wel terug in de wedstrijd (19-25), maar na de vierde set was het duel alsnog gespeeld: 25-19.

In dezelfde competitie bleef Set-Up'65 met lege handen. De ploeg uit Ootmarsum was in eigen huis niet opgewassen tegen Dynamo Apeldoorn. Het werd 1-3.

Handbalsters Kwiek onderuit in Amsterdam

De handbalsters van Kwiek leden zaterdag de tweede nederlaag van het seizoen. VOC Amsterdam was in de hoofdstad met 29-24 te sterk voor de Raaltense formatie. Ook DSVD moest een nederlaag incasseren. In Limburg wist de ploeg uit Deurningen niet voor een verrassing te zorgen bij koploper HandbaL Venlo: 46-27.

Nederlaag Jolly Jumpers

Jolly Jumpers is nog niet van de hatelijke nul af in de Basketball League. De basketbalsters uit Ootmarsum verloren zaterdag de degradatiekraker bij Martini Sparks. In Haren werd het 81-70 voor de thuisploeg en daardoor ging Jolly ook in de vierde wedstrijd van het seizoen onderuit.