Langeler ondanks late domper trots op PEC: "Dit geeft houvast"

In het Philips Stadion leek zaterdagavond lange tijd een sensatie in de maak, maar na 95 minuten voetbal stond PEC Zwolle toch met lege handen op bezoek bij PSV (3-1). In een mum van tijd werd de 1-0 voorsprong van PEC teniet gedaan door de Eindhovenaren. Ondanks de late nederlaag was trainer Art Langeler trots op zijn ploeg.

"We houden een goed gevoel over aan de wedstrijd. Het telt niet op de ranglijst, maar het telt wel voor het moraal", sprak Langeler na het duel. "Ik ben trots om trainer van dit PEC te zijn omdat we zo hard gewerkt hebben. We hebben uitgevoerd zoals we het wilden. Alle passie en strijd hebben we erin gegooid. Dan is het geen schande om hier te verliezen. De manier waarop geeft houvast."

Niets te verwijten

"Ik heb de jongens niets te verwijten", vervolgt Langeler optimistisch. "Ik weet niet of we dit in de toekomst blijven doen, in verdedigend opzicht. Niet elke tegenstander is zo goed als PSV. Want wij willen ook gewoon aanvallen en dat kunnen we ook. Voor wedstrijden als deze is dit een geslaagde tactiek gebleken."

Meer keuze voorin

De oefenmeester vindt het belangrijk om met goede moed naar de volgende duels te gaan. "PEC komt er gewoon aan en we gaan straks gewoon een keer een wedstrijd winnen. Geen enkele wedstrijd is makkelijk. We krijgen nu Heracles en AZ en die zijn van een ander niveau dan PSV. Hoewel AZ natuurlijk ook heel lastig is. We hebben nu meer keuze voorin en je ziet dat dat ons veel meer brengt", aldus Langeler.