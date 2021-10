Isala ziekenhuis Zwolle belt operaties af om capaciteitsproblemen voor te zijn

Het ziekenhuis deed dat om capaciteitsproblemen voor te zijn. Vandaag is er geen sprake van een verplaatsing van covid-patiënten of andere afschaling van zorg, meldt een woordvoerster van Isala.

Beperkte capaciteit

"De covid-patiënten die zijn overgeplaatst lagen niet op de IC", zegt de woordvoerster, "de IC was niet vol, maar we hebben wel te maken met beperkte capaciteit." Het ziekenhuis heeft een regiofunctie en moet ruimte vrij houden om nieuwe patiënten te kunnen opvangen na een trauma. Ook moet er ruimte zijn op de ic voor bijvoorbeeld corona-patiënten van wie de toestand verslechtert.

Het aantal corona-patiënten dat op de verpleegafdeling kan worden verzorgd is afhankelijk van het aantal bedden en het beschikbaar medisch personeel. Voor de inhaaloperaties die gisteren zijn afgebeld wordt een nieuwe datum geprikt. Isala voert op de zaterdagen operaties (zoals heupoperaties) uit die eerder vanwege de coronacrisis zijn uitgesteld, de zogenoemde inhaalzorg.

"Als we niet doorplaatsen, dan loopt het over de schoenen", aldus Isala:

Besmettingen lopen op

In de regio IJsselland is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard gestegen, vooral in Staphorst, waar de vaccinatiegraad relatief laag is. Dat is volgens Ina Kuper van de Raad van Bestuur van Isala terug te zien in het ziekenhuis: "Vijftig procent van de patiënten die hier opgenomen worden, komen uit de regio Staphorst."

Kuper ziet de toekomst niet echt rooskleurig tegemoet: "Er liggen op dit moment 25 patiënten met covid in het ziekenhuis, daar komen per dag vier patiënten bij. Als je er vanuit gaat dat ze twee weken in het ziekenhuis verblijven dan kan je uitrekenen hoeveel patiënten er over twee weken hier liggen."

Niet alleen is er een toename van covid-patiënten, ook op de spoedeisende hulp is het druk en er zijn meer geboortes dan normaal.