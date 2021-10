Gelijkspel FC Twente Vrouwen na doelpuntrijk duel in Den Haag

In de Eredivisie Vrouwen hebben de voetbalsters van FC Twente een punt overgehouden aan de ontmoeting met ADO Den Haag. Na een doelpuntrijk voetbalgevecht werd in het Cars Jeans Stadion met 4-4 gelijkgespeeld.

In Den Haag waren beide formaties aan elkaar gewaagd en dat was ook in de score te zien. Halverwege het duel waren de doelpunten eerlijk verdeeld: 2-2. Al in de vijfde minuut kwamen de Haagse gastvrouwen op voorsprong dankzij Jaimy Ravensbergen. Twente Vrouwen wist de wedstrijd binnen een kwartier te kantelen, want Fenna Kalma tekende voor de gelijkmaker en even later zorgde Kayleigh van Dooren voor de Twentse voorsprong, 1-2. Vijf minuten voor rust kwam ADO via het tweede doelpunt van Ravensbergen op gelijke hoogte.

Acht treffers

Ook na rust viel er voldoende te beleven in de Hofstad. Marisa Olislagers zette Twente met een benutte vrije trap weer aan de goede kant van de score (2-3), maar dat was van korte duur. Kirsten van de Westeringh bracht ADO vijf minuten later weer langszij. De thuisploeg leek op weg naar een zege nadat Ravensbergen haar hattrick maakte (4-3), maar dankzij een kopbal van Renate Jansen werden de punten toch gedeeld.