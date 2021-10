Verhitte confrontatie tussen FC Twente en Willem II kent geen winnaar

Vroeg op voorsprong komen begint een repeterend patroon te worden in het spel van FC Twente. Zoals vaker dit seizoen werd het Enschedese handelsmerk ook tegen Willem II tentoongespreid. Daar ging wel defensief geklungel van de Tilburgers aan vooraf, want door een verkeerde terugspeelbal kon Dimitrios Limnios in de zesde minuut alleen op Timor Wellenreuther af om de 1-0 binnen te schieten.

Nunnely brengt Willem II langszij

FC Twente dacht de zaakjes aardig op orde te hebben, want het dit seizoen goed presterende WIllem II wist in het eerste kwart van het duel weinig af te dwingen. Toch kwamen de bezoekers halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. In het zestienmetergebied handelde Ché Nunnely snel, waardoor Twente-doelman Lars Unnerstal kansloos was bij de inzet van de buitenspeler van Willem II.

Rood Zerrouki

Er ontspon zich daarna een fel gevecht tussen beide ploegen, met de nodige opstootjes tot gevolg. Scheidsrechter Kamphuis kon de gemoederen amper bedaren en stuurde zelfs Ramiz Zerrouki op slag van rust van het veld toen de Algerijns international zijn frustraties uitte en daarmee zijn tweede gele kaart ontving.

Ook Willem II met tien man

Met een man minder leverde FC Twente na rust de nodige strijd om de Tilburgse gasten van zich af te houden. Willem II wist de overtalsituatie in de tweede helft nauwelijks uit te buiten. De bezoekers moesten een kwartier voor het einde ook verder met tien man. Derrick Köhn kon na zijn tweede gele kaart vroegtijdig douchen en daardoor was het weer tien tegen tien in Enschede.

Invaller Virgil Misidjan schiet in de slotfase naast het doel van Willem II (Foto: Orange Pictures)

Pogingen Misidjan

Invaller Virgil Misidjan kreeg in de eindfase nog twee goede schietkansen om de thuisploeg de overwinning te schenken, maar beide pogingen verdwenen naast het doel van Wellenreuther. FC Twente maakte in de slotminuten de meeste aansprak op de overwinning, maar uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Enschede.

FC Twente - Willem II 1-1

1-0 Limnios (6)

1-1 Nunnely (24)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Sadilek, Wriedt

Rood: Zerrouki (Twente/2xgeel/45+3), Köhn (Willem II/2xgeel/76)

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Ugalde/89), Hilgers (Pleguezuelo/89), Pröpper, Oosterwolde; Zerrouki, Vlap (Bosch/89), Sadílek; Rots (Misidjan/73), Van Wolfswinkel, Limnios (Cleonise/89).

Willem II: Wellenreuther; Owusu, Bergström, Jenssen, Köhn; Llonch (Meerveld/69), M.Svensson (Saglam/81), Saddiki; Nunnely (Michelis/90+2), Wriedt (Kampetsis/69), Köhlert.