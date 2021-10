Jans baalt van scheidsrechter Kamphuis: "Hij had Zerrouki ook een standje kunnen geven"

FC Twente hield zondag een punt over aan het verhitte treffen met Willem II. Het duel in De Grolsch Veste eindigde in 1-1 en volgens trainer Ron Jans had er voor de Enschedese ploeg wel meer in gezeten.

"In de eerste 25 minuten waren we goed en dwingen we een fout af bij Willem II. Daardoor komen we voor en is er eigenlijk niets aan de hand. Opeens bevestigt Willem II dat ze meest effectieve ploeg zijn in de Eredivisie en ligt 'ie er ineens in", verklaarde Jans na afloop.

Scheidsrechter Kamphuis

"Daarna krijg je een beslissing van de scheidsrechter en komt er allemaal wat gedoe. En dat eindigt in het dieptepunt met de tweede gele kaart voor Zerrouki", vervolgt hij. "Iedereen was bezig met de scheidsrechter en daar heb je niet zoveel aan. Hij (Kamphuis, red) maakt ook een aantal beslissingen, tja die moet je accepteren. Kamphuis had Zerrouki bij die tweede gele kaart ook even een standje kunnen geven, maar hij besloot anders."

Twente hield stand

Na rust hield Twente met tien man goed stand tegen de Tilburgers. "We hebben eigenlijk heel weinig weggegeven. Toen zij ook met tien man kwamen te staan, hadden we 'm ook nog kunnen winnen", aldus Jans.