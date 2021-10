Vaccineren in Staphorst: "Stel ik mijn vertrouwen in God of in de wetenschap?"

Vaccineren in Staphorst is een vertrouwenskwestie vinden inwoners. (Foto: ANP/Vincent Jannink)

Hoe kan het dat nog altijd een grote groep mensen op basis van een religieuze overtuiging vaccineren resoluut afwijst? In bevindelijk gereformeerde gemeenschappen, zoals Staphorst, blijft het aantal gevaccineerde achter. Het is een vertrouwensvraag, blijkt uit een rondgang in Staphorst.

Staphorst wordt flink getroffen door corona. Iedereen kent wel meerdere personen die ziek zijn. Het is volgens velen erger dan het in de afgelopen jaar is geweest. Volgens de huisartsen is het grootste deel van de zieken niet gevaccineerd. In Staphorst kreeg 56 procent van de mensen een prik tegen 83 procent gemiddeld in Nederland.

Niet bij naam genoemd

De personen die aan het woord komen, willen niet bij naam genoemd worden, want beschimpingen zijn er al genoeg, maar hun namen zijn bekend bij de redactie en ze zijn allemaal deskundig op dit gebied en gezien in de gemeenschap. "Het is een vertrouwensvraag", aldus een Staphorster die niet gevaccineerd is en zich ook minimaal verzekerd heeft.

Verzekeren zou vooruitgrijpen zijn op een mogelijke calamiteit. "Het heeft alles te maken met Gods voorzienigheid", vervolgt de inwoner. "Is het goed om een ziekmaker in je lijf te injecteren om te voorkomen dat je ernstig ziek wordt? Je bent gezond, maar je loopt alvast op de zaken vooruit om iets uit te sluiten. Stel ik mijn vertrouwen in leven en sterven op God of vertrouw ik op de wetenschap? Voor mij is het heel duidelijk. Ik vertrouw op de Schepper die alles maakte."

Jezus leert ons niet roekeloos te zijn Inwoner van Staphorst

Als je daadwerkelijk ziek wordt, mag je dan wel een medicijn nemen? "Het is wat anders om een ziekte te bestrijden dan om te voorkomen dat je ziek wordt. Je mag een behandeling ondergaan, medicatie nemen om het lijden te verlichten en bidden om Gods zegen over de medicijnen." Volgens veel medici breng je anderen in gevaar als je geen prik neemt. "Jezus leert ons ook niet roekeloos te zijn. We moeten afstand bewaren en ons aan de regels houden."

Gods voorzienigheid

Een andere inwoner van Staphorst reageert: "Wij geloven in Gods voorzienigheid. Hij regeert alles is in Zijn hand. God doet ons zaken toekomen, ook dingen die wij niet leuk vinden. Hij kan daar een bedoeling mee hebben. Ik zeg niet dat corona een straf van God is, maar het maakt wel duidelijk dat wij de zaken niet in de hand hebben, dat we terug moeten keren naar God, dat we op Hem moeten vertrouwen. Dat betekent dat je je leven in Zijn hand legt, wat er ook gebeurt. Als je een vaccin neemt, lijkt het erop dat je God even opzij duwt om er toch maar zeker van te zijn dat je niet ziek wordt. Dat is niet vertrouwen op God."

Het maakt duidelijk dat wij de zaken niet in de hand hebben Inwoner van Staphorst

De inwoners van Staphorst noemen het woord 'vertrouwen' vaak. Er zijn ook mensen die zeggen: God heeft ons een goed verstand gegeven, daardoor bestaat de wetenschap en dus vaccins tegen ziektes. "Ook hier gaat het om vertrouwen. Zeg je: ik vertrouw erop dat God mensen een goed stel hersens heeft gegeven om ons mensheid voort te helpen, dan kan ik een eind met dit argument meegaan, maar meestal is het toch zo dat mensen meer op de wetenschap vertrouwen dan op God en dit argument met beide handen aangrijpen. Dan heb ik medelijden met je. Het gaat er wat mij betreft om vanuit welk motief je een vaccin neemt of niet. God behoort leidend te zijn. Het is een vertrouwensvraag."

Oversteken en niet uitkijken of zonder parachute uit een vliegtuig springen is sektarisch Inwoner van Staphorst

Als je zo op God vertrouwt, moet je dan wel een gordel dragen of uitkijken als je een weg oversteekt? "In de Bijbel staat ook een verhaal dat Jezus bovenop de tempel staat en dat de duivel zegt: spring naar beneden en de engelen zullen je opvangen. Jezus doet het niet, want hij zegt dat je God niet op de proef mag stellen. Oversteken en niet uitkijken of zonder parachute of een vliegtuig springen is sektarisch. We moeten wel ons verstand gebruiken en niet roekeloos zijn."

Zeer kundig

"Hoe ga je om met voorzorg in verhouding tot het vertrouwen op God, dat is voor mij de vraag waar het om gaat en ik zou het fijn vinden als je dit opschrijft", zegt weer een andere inwoner van de gemeente, ook zeer kundig op dit gebied. "Vooruitgrijpen op iets wat mogelijk kan gaan gebeuren en het mogelijke onheil alvast voor te zijn, is niet vertrouwen op God die een plan heeft met ons allen."