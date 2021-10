Jannemieke opnieuw in medische molen, maar gaat door met schrijven van kinderboeken

“Ik heb kennelijk een soort innerlijke drang om iets tastbaars achter te laten, vooral voor mijn kinderen. En het is leuk dat andere mensen het blijkbaar ook leuke boekjes vinden”, zegt ze er zelf over.

Het is twee jaar geleden dat er een hersentumor bij de Diepenheimse werd vastgesteld. Sindsdien leeft ze ‘in reservetijd’, zoals dat heet. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, heeft ze de pen opgepakt en recent haar tweede kinderboek afgeleverd. Om iets achter te laten voor haar eigen kinderen. “Gelukkig heb ik nog steeds veel energie en volop bezigheden. Zoals een grote moestuin, zorg voor de beesten, handwerken en schilderen.”

Kwartetten

Jannemieke van Wolferen blikt terug op enkele uitermate - zoals ze het noemt - intense jaren. "Als het om ziektes gaat, kan ik nog net niet kwartetten. Zo'n zes jaar geleden werd borstkanker bij mij vastgesteld en twee jaar geleden werd een hersentumor ontdekt. Een hele nare variant, waarvan de kans groot is dat-ie terugkomt”, zei ze daar eerder over. “Overigens heeft die borstkanker niets met de hersentumor te maken. Ze staan volledig los van elkaar. Het is gewoon domme pech.”

En dan struikelde ze afgelopen voorjaar ook nog eens over haar veters, waarbij ze een gecompliceerde elleboogbreuk opliep. "Op zoek naar iets leuks ben ik toen aan het tekenen geslagen. Ik schilderde overigens al wel. Maar toen ik een kip tekende, dacht ik: goh, die kip lijkt best op een kip. Van het een kwam vervolgens het ander. Overigens wel vanuit de gedachte dat het leven eindig is. En dat het bij mij waarschijnlijk wat eerder is afgelopen dan bij anderen. Dus dan stel je jezelf de vraag wat je met je leven wilt. Toen dacht ik: een boekje."

Jannemieke te midden van haar eigen troeteldieren (Foto: Hans Krudde)

Medische molen

Na haar debuut als kinderboekenschrijfster, verliep de behandeling van de hersentumor aanvankelijk wonderbaarlijk goed. Al was er eigenlijk wel de verwachting dat de tumor zou terugkeren. Alleen kwam dat sneller dan gehoopt. “Zonder teveel in details te treden: ik zit weer midden in de medische molen.”

Niettemin is ze ook nu volop in de weer met haar nieuwste boekje. “Het verhaal gaat over het schaap Janna dat twee lammetjes krijgt. Een van de lammetjes is niet sterk en Janna kan niet voor haar zorgen. Ze krijgt hulp van Roefus de hond, die het schaap Bambi noemt. Waarop er een bijzondere band tussen de twee ontstaat. Met als centrale vraag of Bambi weer een schaapje tussen de schapen wordt.”

Dit tweede boekje ‘Roefus de redder’ is volgens Jannemieke een boekje voor kinderen vanaf acht jaar en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. “Ik vind het mooi dat er nu twee boekjes zijn voor verschillende leeftijden en de podcastserie voor volwassenen."

Podcast

“Het verhaal is namelijk ook te beluisteren via de podcastserie ‘Scharrelen met beesten’ die ik een aantal jaren geleden heb gemaakt. In het boekje neemt Roefus de hond mijn rol over. Het was overigens niet alleen het waargebeurde verhaal dat mij inspireerde om er tekeningen bij te maken en er een kinderverhaal over te schrijven. Ik wilde ook graag dat kinderen weten hoe een bevalling van een schaap verloopt en wat er gebeurt als een lammetje zwak is. Al die informatie heb ik geprobeerd te gieten in een lief verhaal.”

De boekjes kosten tien euro en zijn te bestellen via de mail. Ook zijn ze te koop bij de Read Shop in Goor en Delden.