Crystal methlab Boekelo: politie gaat meer verdachten aanhouden

De politie gaat binnenkort meer verdachten aanhouden voor betrokkenheid bij het crystal methlab in Boekelo. Dat heeft justitie gemeld in het bijzijn van RTV Oost. Het lab, waar tientallen kilo's van de zwaar verslavende drug lagen, werd afgelopen zomer ontdekt in een bedrijfspand aan De Plooij.

Op de dag van de ontdekking van het drugslab werden al twee mannen aangehouden. Een van hen, een man uit Hengelo, werd al snel vrijgelaten. Het lijkt erop dat hij 'slechts' zijn auto had uitgeleend. De tweede verdachte, een man uit het Brabantse Geldrop, zit nog steeds vast. Hij zou ook betrokken zijn bij twee andere drugslabs.

Spectaculaire vlucht

De man heeft een flink strafblad, 12 kantjes. Al eerder werd hij veroordeeld voor drugsdelicten. Vandaag boog de rechtbank in Den Bosch zich over de vraag of hij langer vast blijft zitten. Dat is het geval. De verdachte, maar ook zijn advocaat, had niet de moeite genomen om te komen. Daar stoorde justitie zich aan. Zeker omdat ze ook bij eerdere (niet openbare) zittingen ook niet waren komen opdagen.

RTV Oost onthulde eerder al dat de man uit Geldrop waarschijnlijk betrokken was bij een spectaculaire ontsnapping. Toen agenten begin dit jaar op het punt stonden een drugslab binnen te vallen in het Brabantse Veghel, ramden verschillende drugsverdachten met een busje de deur van binnenuit en ontkwamen. Het busje werd later teruggevonden, de verdachten niet.

Volgens het OM is de man uit Geldrop één van die vluchtelingen. Naast betrokkenheid bij dat lab en dat in Boekelo, wordt hij ook gelinkt aan een meth-productie in Gerwen bij Nuenen. Ook wordt de man verweten dat hij spullen voor de productie opsloeg in een garagebox in Nistelrode.

Miljoenen aan meth

In het drugslab dat afgelopen zomer in Boekelo werd ontdekt, lag zo'n 30 tot 40 kilo crystal meth, goed voor vele miljoenen euro's aan straatwaarde. De politie Brabant hield de man uit Geldrop al een tijdje in de gaten, nadat zijn DNA was ontdekt bij een niet meer werkend lab in Gerwen.

Het Nederlands Forensisch Instituut, NFI, bekijkt nog of zijn DNA ook in de andere labs is achtergebleven. Wanneer de nieuwe verdachten worden aangehouden, is nog niet bekend. Begin volgend jaar is er een nieuwe voorbereidende rechtszitting.