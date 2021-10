Schaatsers Wüst, Nuis en andere toppers verrassen Special Olympiërs in Twente

De G-sporters hadden al wel in de gaten dat er iets bijzonders was deze maandagmiddag. Er staat een dweilorkest te spelen en er is een koek- en zopiekraampje op het middenterrein van de skeelerbaan. Desondanks binden ze gewoon de skeelers onder en starten ze met de training. Daarmee stoppen ze even als ambassadeur Maartje van de Special Olympics, samen met burgemeester Hofland van Rijssen-Holten, de naam van de skeelerbaan officieel onthult.

Zodra het dweilorkest opnieuw begint te spelen, komt het voltallige schaatsteam van Reggeborgh het terrein op. Een grote verrassing voor de Special Olympiërs. "Je ziet het ongeloof in hun ogen, echt fantastisch", lacht organisator Maaike Heethaar van de Special Olympics Twente. "Het is mooi om hun dromen waar te kunnen maken."

Wüst, Nuis en alle anderen ontvangen meteen boksen en knuffels van de Special Olympiërs, die ook even aan hun schaatshelden willen laten zien hoe hard ze kunnen skeeleren. Vooral Tessa Botman, het zusje van schaatser Janno Botman, gaat er meteen als een speer vandoor.

Tessa Botman poseert met schaatsers Michelle de Jong, Femke Kok en Ireen Wüst (Foto: RTV Oost)

Schaatser Michel Mulder en Reggeborgh-coach Gerard van Velde gaan er meteen op hun skeelers achteraan om een paar rondjes mee te doen, tot groot genoegen van de deelnemers en het toekijkende publiek. "Het gaat al best wel hard", vertelt Michel Mulder na een aantal rondjes. "Ik ben zo gewend om altijd volle bak te gaan, maar nu moest ik serieus nog wel aanpoten om met de snelste mee te gaan. Dat is leuk om te zien. Het is heel gaaf dat wij als Reggeborgh zijnde hier ambassadeur van worden."

Special Olympiër Lynette kan het snelle tempo niet bijbenen. "Nee, ze gaan me veel te snel. Ik moet denk ik nog iets meer aan mijn conditie gaan werken, dan kan ik het ook bijhouden. Maar dit is wel heel leuk om mee te maken."

Enkele schaatsers van Team Reggeborgh gaan de strijd aan met de Special Olympiërs (Foto: RTV Oost)

"Dit is echt topsporters ontmoeten topsporters", zegt Heethaar. "Dat onze Special Olympic-sporters hun eigen helden mogen ontmoeten is fantastisch, en dat hier in Rijssen op de skeelerbaan waar volgend jaar ook de echte wedstrijden worden gereden. Dit is een heel mooi voorproefje. Dit geeft de sporters in elk geval extra veel kracht en energie om zich voor te bereiden op vorig jaar."