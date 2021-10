Hengelo in brandbrief aan Rijk: zorg dat woonlasten neutraal blijven bij aardgasvrij maken van woningen

De Hengelose raad wil dat pas doen als de maatregelen om woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke kosten komt. "Onze gemeente heeft de afgelopen jaren haar nek uitgestoken als een van de eerste 27 gemeenten in het Programma Aardgasvrije Wijken", schrijft de gemeente in de brief. "We zijn gestart met de praktijk door in onze wijken met inwoners aan de slag te gaan."

"Aan keukentafels, in zaaltjes en online leggen we uit wat de afspraken uit het Klimaatakkoord betekenen en proberen we tot passende alternatieven te komen. Al die tijd misten we het door u beloofde instrumentarium waardoor het draagvlak voor de opgave afneemt. We kunnen op dit moment onze inwoners niet beloven dat de maatregelen woonlastenneutraal blijven", benadrukt de gemeente.

'Goedkopere alternatieven'

De wijk De Nijverheid is één van de eerste wijken in Hengelo die van het gas af moet. In de buurt staan huizen die stammen uit 1918 en dus meer dan honderd jaar oud zijn. Namens het Bewonersoverleg De Nijverheid spreekt Fred Holtkamp zijn verbazing uit over de brief van Hengelo naar Den Haag. "Je kunt de hand ophouden in Den Haag, maar je kunt ook kijken naar goedkopere alternatieven."

Fred Holtkamp van het Bewonersoverleg De Nijverheid (Foto: RTV Oost)

In De Nijverheid wordt al vier jaar gesproken over aardgasvrij worden, sinds juli 2018 is het bewonersoverleg ook aangeschoven. In de wijk moet het aardgas worden vervangen door een warmtenetwerk, als het aan de gemeente ligt. Hierbij wordt water bij Nobian (het vroegere AkzoNobel) verwarmd, waarna het via een buizennetwerk in huizen moet komen. Dat systeem moet veertig jaar meegaan en is kostbaar. "De duurste variant in onze berekeningen", zegt Holtkamp.

"We zien liever een hybride variant, waarbij de gasketel en de luchtwarmtepomp worden gecombineerd met isolatie. Dat scheelt vijftig procent. Daarmee haal je de klimaatdoelstellingen van 2030 ruimschoots. Want wie kan mij vertellen hoe de energiemarkt er over veertig jaar uitziet?"

Voorkomen van kosten

De vraag wie opdraait voor de kosten heerst momenteel bij de gemeente. "Randvoorwaarden zoals haalbaarheid, betaalbaarheid en woonlasten-neutraliteit zijn niet ingevuld." De gemeente wil voorkomen dat inwoners die van het gas af gaan, straks meer moeten betalen. Daar zijn de bewoners in De Nijverheid ook bang voor.

Holtkamp: "Met de oude gasprijzen kwamen we erop uit dat we in gevallen meer gaan betalen. Maar de gemeente heeft zichzelf als uitdaging gesteld om onze wijk, met veel oude huizen, van het gas af te krijgen."

Via buizen wordt de warmte naar de huizen gebracht (Foto: RTV Oost)

Zover is het nog niet. Voor 1 november wil de Hengelose raad dat de demissionair minister haar zaakjes op orde heeft. Alleen dan kan de Transitievisie Warmte vastgesteld worden.