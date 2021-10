Informatietruck moet in Twente stijging cybercriminaliteit een halt toeroepen

Cybercriminaliteit is meer aanwezig dan ooit: dit jaar is er landelijk weer een forse toename te zien vergeleken met eerdere jaren.

Meer meldingen

Ten opzichte van dezelfde periode in 2020 kwamen er dit jaar iets meer dan 78 procent meer meldingen binnen. En in vergelijking tot 2019 is het verschil helemaal groot: een stijging van 291,2 procent. Dat is bijna een verviervoudiging.

Ook in Overijssel is het aantal meldingen van cybercriminaliteit toegenomen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er 332 meldingen gedaan.

Peter Schalk van Politie IJsselland vertelt er hieronder meer over:

Coronaperiode

De oorzaak van deze hoge toename is volgens de Enschedese wijkagent Tessa Bekkenutte deels te verklaren door de coronapandemie, waarbij mensen meer online waren dan normaal.

"Wat je ziet, is dat er meer mensen binnen zaten. Er werd veel meer online besteld. Ook daar speelden criminelen op in. Die werden creatief." Wat ook opvalt, is de manier waarop criminelen hun slachtoffers benaderen. De benadering wordt steeds persoonlijker.

In gesprek met politie over cybercriminaliteit (Foto: RTV Oost)

"Denk bijvoorbeeld aan WhatsAppjes waarbij iemand zich voordoet als een familielid, terwijl diegene dat niet is. Dat kan ver gaan. Ze nemen dan bijvoorbeeld ook de profielfoto over van Facebook van diegene. Ze kijken van tevoren even wat de namen zijn van de broers of zussen. Zo lijkt de situatie die geschetst wordt door de crimineel erg reëel. En dat is gevaarlijk", vervolgt Bekkenutte.

'Zorgwekkend'

De vrachtauto staat de komende dagen op meerdere plaatsen in Twente. Vandaag wordt er gestart in Enschede. Een groepje vrouwen komt uit het nabijgelegen buurthuis lopen en neemt plaats in de bus. Eén van de vrouwen vertelt dat ze geen slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit, maar wel meemaakte dat ze 29 telefoontjes kreeg van een onbekend nummer.

"Dat vond ik wel zorgwekkend. Ik vind het daarom wel goed om nog wat extra tips te krijgen over wat je moet doen als zoiets gebeurt."

De bus ligt vol voorlichtingsmateriaal (Foto: RTV Oost)