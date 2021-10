Vierde verdachte groepsverkrachting Zwolle hoort eis 4 jaar cel: 'Kwalijk dat hij zich neerzet als slachtoffer’

Drie van de vier verdachten verklaarden voor de rechtbank dat niet de jongedame het slachtoffer is, maar dat zij dat zijn. Zo ook de 20-jarige Zwollenaar die vanmorgen voor de rechtbank moest verschijnen. Hij erkent dat er seks is geweest, maar dat het slachtoffer dat vrijwillig zou hebben gedaan. “Ik heb geen enkel moment het idee gehad dat ze dit niet wilde”, zei hij woensdag. “Ik vind dit onzin, ik zie mijzelf als slachtoffer. Dit is een act gewoon. Ik snap gewoon niet dat ik hier zit.”

In weerloze toestand

Wat er precies is gebeurd op die bewuste avond in januari 2020, lijkt niemand echt te kunnen of willen vertellen. Het 17-jarige slachtoffer zou gaan chillen met drie vrienden, in het huis van één van hen. Er werden wat shotjes gedronken en vervolgens gingen de drie vrienden naar de slaapkamer. Toen werd er aangebeld; een voor het slachtoffer onbekende man stond voor de deur. Die wilde meteen knuffelen en werd handtastelijk.

De 17-jarige duwde de man weg, gaf hem een klap met de vlakke hand. Daarop kreeg de dame een knal met een gegipste arm in haar gezicht, waardoor ze knock-out ging. Justitie vermoedt dat ze daarna is uitgekleed en naar de slaapkamer is gebracht. Daar zou ze, in weerloze toestand, door de mannen zijn verkracht. Omdat ze knock-out was, kreeg ze er helemaal niks van mee.

De vier verdachten (Foto: Nicole van den Hout)

Filmpje op social media

Toen ze weer bij kennis kwam, zat het slachtoffer op de bank. Een dekentje over haar heen, niet wetende wat er gebeurd was. “Je bent gevallen, we hebben je geholpen”, vertelden de mannen haar. Ze had last van haar gebutste oog, haar nagels en haar buik. Omdat ze een stuk van de film kwijt was, raakte ze in paniek en belde een vriendin en haar ex-vriend. “Ik weet het allemaal niet meer”, huilde ze.

De vier mannen brachten het meisje vervolgens richting huis. Ze werd, rond middernacht, bij een supermarkt in de stad uit de auto gezet. Pas de volgende dag, werd haar duidelijk wat er met haar gebeurd was.

Een vriend belde haar, terwijl ze in de bus naar school zat, met het verhaal dat er een filmpje op social media rondging waarin te zien was dat ze door meerdere mannen werd verkracht. Ook zou te zien zijn hoe ze in haar gezicht geslagen werd.

'Dit is seksueel geweld'

Drie van de verdachten erkennen dat ze seks met de 17-jarige hebben gehad. Een ander ontkent betrokkenheid bij de mishandeling of verkrachting, maar zegt verder niets: hij beroept zich op zijn zwijgrecht. "Er is gewoon seks geweest die zij wel wou”, verklaarde de 20-jarige Zwollenaar vandaag. De wond bij haar oog, liep het slachtoffer volgens de verdachten niet op door een knal met een gegipste arm, maar door een valpartij omdat ze dronken zou zijn geweest.

Ook het bestaan van een video van de verkrachting werd door de vierde verdachte vandaag met klem ontkend. “Er is nooit iets gefilmd, er is nooit een video geweest.”

Toch verklaarden verschillende getuigen over de video. “Ik schrok van wat ik zag”, verklaarde een van hen. “Dit is seksueel geweld bij een meisje waarvan leek dat ze aan het slapen was.”

'Jongens drogeerden meerdere meisjes met GHB'

Het veelbesproken filmpje is onvindbaar voor politie en justitie. Justitie vermoedt dat de verdachten mensen onder druk hebben gezet om het filmpje te verwijderen. Bovendien denkt het Openbaar Ministerie dat de mannen het slachtoffer wel eens geïntimideerd zouden kunnen om geen aangifte te gaan doen.

Zo zouden de mannen een paar dagen na de verkrachting in de buurt van het huis van het slachtoffer zijn geweest: midden in de nacht werden ze gecontroleerd door de politie, met z'n vijven of zessen in een auto in de omgeving van het huis van de 17-jarige.

Kennissen van de verdachten vertelden de politie dat de mannen vaker meisjes drogeerden en dan de sekspartijen filmden. “De jongens drogeerden meerdere meisjes met GHB en verkrachtten ze dan. Ze maakten onderling een live stream om te bewijzen dat ze iemand geneukt hebben”, verklaarden de kennissen.

Blijf uit mijn buurt. Ik wil jullie niet meer in mijn leven. slachtoffer

Op telefoons van de mannen werden meerdere seksfilmpjes gevonden. In die filmpjes werden in ieder geval twee van de vier verdachte mannen herkend. Daarnaast kreeg de 20-jarige Zwollenaar een bericht van een kennis die vroeg: “Verkrachten jullie weer ofzo?”

'Mijn leven stond op zijn kop'

Net als tijdens de zitting twee weken geleden, nam de moeder van het slachtoffer ook vandaag weer het woord. Ze wilde de verdachte aanspreken op wat er is gebeurd. “”Jullie hebben op een lage en gemene manier misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje. Jullie hebben haar gemanipuleerd en uitgemaakt voor verrader, terwijl jullie zelf de verraders zijn.”

Ook sprak de moeder namens haar dochter. “Op die avond zelf kon ik het niet geloven. Ik dacht dat ik jullie kende. Waarom deden jullie me dit aan? Jullie deden alles met voorbedachten rade. De paniek, het verdriet, de vragen. Hoe dan? Ik durfde niet naar school, mijn leven stond op zijn kop.”

Het slachtoffer vroeg om een straat- en contactverbod voor de verdachten. “Blijf uit mijn buurt. Ik wil jullie niet meer in mijn leven.”

'Ik weet zeker dat het filmpje bestaan heeft'

Volgens de officier van justitie is uit het onderzoek duidelijk geworden dat het slachtoffer helemaal geen seks met de mannen wilde. Het OM wil dat alle verdachten vier jaar de cel in gaan. Ook twijfelt het OM niet over het bestaan van het filmpje. “Ik weet zeker dat het filmpje bestaan heeft. Verdachten hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het niet boven water kwam. Ze hebben het slachtoffer ernstig misbruikt.”

Ook zegt de officier dat de mannen het slachtoffer onder druk hebben gezet. “Ze zeiden dat ze geen aangifte moest doen, ze is onder druk gezet. Ze hebben haar zelfs onder druk gezet om haar verklaring in te trekken.” Over de proceshouding van de vierde verdachte was het de officier van justitie vandaag kort: “Ik neem het hem kwalijk dat hij zich neerzet als slachtoffer.”

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.