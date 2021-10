Programma: opnieuw Overijssels duel in Eredivisie en inhaalvoetbal bij de landelijke amateurs

Voor de tweede week op rij is er een volledig Overijsselse wedstrijd in de Eredivisie. Ook in de andere sporten staat weer genoeg op het programma. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

In de Eredivisie staat er voor de tweede week op rij een Overijssels duel op de rol. PEC Zwolle neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Een dag later komen de andere twee clubs in actie. FC Twente speelt op eigen veld tegen NEC en Vitesse is de gastheer voor Go Ahead Eagles.

Amateurvoetbal

In het landelijke amateurvoetbal is er een inhaalronde. Twee Overijsselse clubs komen daarbij in actie. HSC'21 speelt zondag in de Derde Divisie thuis tegen Blauw Geel'38 en in de zaterdaghoofdklasse B staat het restant van het duel tussen DETO en Noordscheschut op het programma in de eerste wedstrijd raakte een speler van Noordscheschut zwaar geblesseerd en daarop werd het duel gestaakt. In het lagere amateurvoetbal is er wel een volledig programma.

Vrouwenvoetbal

De Vrouwen Eredivisie ligt komend weekend stil vanwege interlands. Nederland gaat in het kader van de WK-kwalificatie op bezoek bij Cyprus en Wit-Rusland.

Basketbal

De basketbalsters van Jolly Jumpers wisten zaterdag niet om van de hatelijke nul af te komen. Komend weekend heeft de ploeg een nieuwe mogelijkheid. Dan komt Cangeroes, dat ook nog geen punten wist te pakken, op bezoek in Tubbergen. De mannen van Landstede zijn vrij deze week.

Squash

Voor de squashdames van Zwolle begint morgen het nieuwe seizoen. Houtrust is in de provinciestad de eerste tegenstander. Voor de mannen begint het seizoen een week later.

Volleybal

In de Eredivisie bij de vrouwen staat een dubbele speelronde op het programma. Eurosped en Regio Zwolle komen zowel woensdag als zondag in actie, Apollo 8 speelt donderdag en zaterdag en voor Set-Up'65 is er alleen op zaterdag een wedstrijd.

Waterpolo

Ook de waterpolodames van Het Ravijn spelen twee wedstrijden. Vanavond speelt het bij De Ham, zaterdag komt GZC Donk naar Nijverdal. De heren nemen het die avond op tegen UZSC.