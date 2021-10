Veel vraag naar zonvakantie, ook als het oranje gebied is: "Mensen zijn niet meer bang"

De r zit weer in de maand en dus kan een beetje extra vitamine D geen kwaad. Veel Overijsselaars willen daarom naar een zonnige vakantiebestemming, maar er is één probleem: veel vakantielanden kleuren oranje. Toch biedt reisbureau Westbound Travel, met vestigingen in Twente, de reizen aan. "Als wij het niet doen, vinden klanten de reis wel ergens anders."

De telefoon staat roodgloeiend bij Westbound Travel, met vestigingen in Enschede, Hengelo en Losser. "Er wordt veel geboekt op dit moment", reageert eigenaar Peter Vroom. En dus ook naar oranje gebied.

Dat het tegen het advies van de overheid ingaat, weet Vroom. Maar als hij het niet doet, kunnen klanten de reizen wel ergens anders boeken. Zo biedt ook reisbureau Corendon de reizen aan. "De overheidssteun is gestopt. En als de steun stopt, moeten wij ook mogen uitvoeren", stelt de eigenaar.

Oranje naar geel

Ook reizigers trekken zich weinig aan van de adviezen. "Mensen willen gewoon weer op reis", vertelt de eigenaar. "Mensen waren tot aan de zomer terughoudend. Maar inmiddels zijn mensen niet meer terughoudend of bang. Covid moet minder belangrijk worden."

Wel let Vroom op de situatie van het land. Zo kijkt hij bijvoorbeeld of je in quarantaine moet bij aankomst of dat restaurants wel open zijn. Of je getest, gevaccineerd of recent genezen bent, daar bemoeit hij zich niet mee. "Wij houden alleen de regels die het land aanhoudt in de gaten."

Reisbureau Corendon kijkt daar wel naar. Het bureau raadt reizigers aan om gevaccineerd of genezen te zijn, voordat ze naar oranje landen reizen. De verwachting is overigens dat veel landen in november van oranje naar geel zullen veranderen. Ook is er een nieuwe motie in de Tweede Kamer aangenomen, waarin staat dat reisadviezen versoepeld moeten worden.