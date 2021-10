Drukte bij moskee Almelo tijdens viering van geboortedag profeet Mohammed

Een speciale avond, zo kan je de viering zeker noemen. "De profeet is heel belangrijk voor ons", legt Sengün Türkeri, voorzitter van de moskee in Almelo, uit. "Mensen denken dat we hem niet vereren, omdat we hem niet afbeelden. Maar we hoeven hem niet af te beelden om hem te eren."

Spannende avond

Met verzen uit de Koran, verhalen en veel activiteiten vieren moslims de geboorte en het leven van hun profeet Mohammed. Het feest is één van de Heilige Nachten van de Islam, die altijd op een andere dag valt. "Voor ons is het altijd op de twaalfde dag van de derde maand", legt Türkeri uit. "Alleen is een islamitisch jaar zo’n 10 dagen korter dan een westers jaar. Het feest verschuift dus elk jaar."

Een extra preek en meer mensen dan bij een normaal gebed, ook voor imam Fatih Centeli is het een spannende avond. "Er is een extra preek, die je normaal gesproken niet houdt, dus dat zorgt voor extra voorbereidingstijd", legt hij uit. "Er worden heel veel verzen voorgedragen en op avonden als deze wil je geen fouten maken."

Het is voor moslims een heel belangrijke avond. Fatih Centeli, imam van de moskee in Almelo

Net als andere dagen leidt hij het gebed, alleen is het een stuk drukker dan normaal. "Vaak komen alleen de mannen bidden, maar nu komen ook veel vrouwen en kinderen mee."

En die drukte zie je: niet alleen in de gebedsruimte voor mannen, ook in de vrouwenzaal liggen de nodige gebedskleden in de ruimte. Van alle leeftijden zijn ze naar de moskee gekomen. "Het is een belangrijke avond, waarop je met elkaar, maar ook individueel stilstaat bij wat de profeet betekent heeft", legt Centeli uit.

Slingers en rozen

Niet alleen in de avond, maar de hele dag wordt er in de moskee stilgestaan bij de geboorte van de profeet. In het weekend zijn er vaak lezingen of Koranlessen voor kinderen. "Vandaag hebben de kinderen activiteiten rondom de Heilige Nacht gedaan", legt Sema Göktas uit. Zij is begeleidster bij de lessen en staat met de kinderen al de hele zondag stil bij het belang van deze dag. "We hebben de moskee versierd en de kinderen hebben verzen en verhalen met elkaar gedeeld. Ook kregen de kinderen allemaal een roos, het symbool voor Mohammed. Volgens de verhalen zit zijn geur in de bloem."

Volgens Göktas is het niet alleen een kwestie van stilstaan bij je geloof, maar ook een stukje extra bewustwording. "De meeste kinderen gaan naar een openbare basisschool en daar wordt niet stilgestaan bij deze dagen", legt ze uit. Thuis worden de kinderen wel meegenomen op deze dagen en in het geloof, maar het delen met anderen is heel belangrijk. "Ze leren hier van elkaar, kunnen ze samen praten over het geloof en van elkaar leren."

De tekst gaat door onder de afbeelding

Eymen en Ebu bekir mogen een vers voordragen (Foto: RTV Oost)

Het klinkt als buitenstaander bijna als gezang: de verzen en de gebeden die ‘s avonds worden voorgedragen. Niet alleen de imam, ook andere gelovigen mogen tijdens ceremonies op de Heilige Nachten voordragen.

Deze keer was de eer aan twee kinderen, Eymen en Ebu Bekir. Lang hebben ze gestudeerd op de tekst, om het uiteindelijk voor een volle moskee voor te dragen. Hartstikke eng zou je denken. "Ik vond het helemaal niet spannend", lacht Eymen. Hij vond het juist speciaal dat hij van de imam een vers voor mocht dragen. "Ik heb er een maand over gedaan, maar toen kende ik de tekst ook. Ik ben blij dat ik het nu voor mocht dragen." Op zijn basisschool wordt er alleen stilgestaan bij de ramadan, verder niet bij de Islamitische feestdagen. "Daarom is het leuk dat ik dat hier op deze manier mag doen."

Ook Ebu Bekir vond het speciaal dat hij mocht voordragen, al was hij wel iets zenuwachtiger. "Je wil graag dat het goed gaat, dus dat maakt het wel wat spannend. Ook omdat het best druk is."

Lastige tijden

Toch is het bij lange na niet zo druk als in normale tijden. "We mogen weer meer, maar we zijn nog voorzichtig", legt voorzitter Türkeri van de moskee uit. Echt grote activiteiten doen ze niet dit nog jaar. "Normaal gesproken komen er met dit soort avonden meer mensen samen, maar we moeten onze verantwoordelijk nemen." Ondanks dat komen ongeveer 250 mensen naar de moskee om naar verhalen te luisteren en te bidden. "Tijdens normale tijden komen rond de ramadan wel 1500 mensen."

Dat er nu toch veel mensen de moskee bezoeken komt volgens Türkeri door de sluiting van afgelopen jaar. "We zijn ruim drie maanden dicht geweest en ook tijdens andere grote feesten mochten er weinig mensen komen. Dat heeft er bij veel mensen ingehakt."

Moskeeën mochten, net als de kerken, gewoon openblijven tijdens de pandemie, met een maximum aantal bezoekers. "Wij wilden geen mensen weigeren. En dertig mensen is echt heel weinig. Daarom hebben we besloten dicht te gaan."

Nu de maatregelen minder streng worden komen mensen weer steeds meer het gebedshuis opzoeken. "Omdat we veel meer zijn dan dat. Het is niet alleen een plek om te bidden, maar ook een plek om samen te komen of om les te krijgen." Dat Almelose moslims deze festiviteiten weer samen bij de moskee mochten vieren, zorgde dan ook voor veel blije gezichten.