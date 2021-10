Blije bezoekers Biestemerk Genemuiden ondanks coronaregels: "Dag voor de familie"

Marktkramen, kermis en vooral het weerzien van familie en bekenden: Genemuiden staat vandaag in het teken van de Biestemerk. Het jaarlijkse hoogtepunt voor inwoners van de tapijtstad, die massaal een vrije dag hebben genomen. "Het is fijn dat het weer is. het is toch een dag voor de familie", vertelt een van de bezoekers.

De Biestemerk, altijd op de derde dinsdag van oktober, was van oorsprong een markt waar dieren werden verhandeld. Dit jaar is het volgens de overlevering de 180ste editie. In de regio en de gemeente Zwartewaterland is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken weer opgelopen, maar de gemeente zag geen reden om de jaarmarkt af te blazen. "De afgelopen dagen stabiliseren de besmettingen", zegt burgemeester Eddy Bilder.

De gemeente, die de markt organiseert, had wel voorzorgsmaatregelen genomen naast de al geldende coronaregels. Zo mochten er minder marktkramen staan dan gewoonlijk. Ook was er vooraf een speciale locatie voor Testen voor Toegang geregeld. Met horeca waren afspraken gemaakt over het controleren van het coronatoegangsbewijs.

'Geld uitgeven'

Bezoekers vonden het vooral fijn dat de Biestemerk weer terug is na een jaar afwezigheid. "Je merkt wel dat het rustiger is dan afgelopen jaren. Dat zal door de coronaregels komen. Ik ben zelf niet bang, want ik ben gevaccineerd", vertelt een van hen. "Ik woon in Hasselt, maar ben een echte 'Gellemunniger'. Ik vind het zo gezellig altijd. Wat het leukste is? Geld uitgeven", zegt een vrouw, die met haar achterkleinzoon over de markt loopt. "We zijn vriendinnen en gaan altijd even een rondje lopen op de Biestemerk. Je ziet altijd wel wat leuks in al die kraampjes", zeggen twee vrouwen.

Op de kermis zijn het vooral de jongeren die genieten. Vooral de zweefmolen is in trek. "Ja, het was gezellig en leuk. Ik ben er al twee keer in geweest. Ik vind het fijn dat we weer mogen. Vorig jaar zat je thuis, dat is niet leuk", zegt een jongen die net uit de attractie is gestapt. Het feestje gaat nog even door, want vanavond gaan de meeste horecagelegenheden in Genemuiden open. Dan blijft het nog lang onrustig.