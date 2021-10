PEC Zwolle bevestigt komst Marcel Boudesteyn als algemeen directeur: "Perfect moment"

Marcel Boudesteyn is vanaf 1 november de nieuwe algemeen directeur van PEC Zwolle. De voormalig speler van de club is na een lange zoektocht de opvolger van Adriaan Visser.

"Op dit moment komt alles hartstikke mooi samen. Voetbal is van jongs af aan mijn grote passie en na tientallen jaren als ondernemer is dit een perfect moment om mijn drive en ambitie in te gaan zetten om verder te bouwen aan de potentie van PEC Zwolle. Ik voel me ontzettend gedreven om deze mooie club verder vooruit te helpen en kan niet wachten om te beginnen", zegt de 50-jarige Boudesteyn, die behalve voor PEC ook voor Excelsior en FC Groningen voetbalde. Na zijn carrière werd hij ondernemer. Hij heeft zijn bedrijf verkocht en kan daardoor fulltime aan de slag bij PEC.

Juiste man op de juiste plek

Han Brouwers van de Raad van Commissarissen is tevreden met de nieuwe directeur: "Wij zijn blij met de komst van Marcel en vinden hem de juiste man op de juiste plek. Marcel is een voetbaldier, die onze club als oud-speler goed kent. Ook heeft hij een uitstekend netwerk vanwege zijn achtergrond als voetballer maar vooral ook als ondernemer. Het doet me goed dat we tot overeenstemming zijn gekomen en dat Marcel hier over twee weken van start gaat."