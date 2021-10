Ooit 'broeders in de zorg', nu ruziën directeur en verpleegkundige zorgaanbieder Ararat bij de rechter in Almelo

Nadat RTV Oost een eerste keer berichtte over de in het oog springende winstcijfers van de commerciële zorgaanbieder Ararat, kwamen de directeur en de wijkverpleegkundige nog gebroederlijk naar de redactie om verhaal te halen. Deze middag gaan ze juridisch rollebollend met elkaar door het Almelose Paleis van Justitie.

Ruim twee jaar geleden schreef deze omroep al eens dat het handjevol werknemers van zorgaanbieder Ararat goed was voor extreme omzetcijfers.

Gezaghebbend hoogleraar prof. dr. Jeroen Suijs plaatste daar kritische kanttekeningen bij, maar directeur Jacob Harutunian en zijn zakelijke rechterhand, wijkverpleegkundige Ger Ettes, waren het niet eens met de bevindingen van de professor.

Volgens hen waren de cijfers zo gunstig omdat behalve de directeur ook meerdere van diens familieleden belangeloos in de zaak hadden meegewerkt.

Vertroebelde verhoudingen

Deze zomer vertroebelden echter de verhoudingen tussen de directeur en de wijkverpleegkundige van Ararat. Dusdanig zelfs dat Ettes zijn werkgever vanmiddag voor de rechter sleepte om in kort geding achterstallig salaris op te eisen.

Indicaties stellen

Ararat, gespecialiseerd in thuiszorg, heeft een kantoor in Hengelo en een locatie voor dagbesteding in Almelo.

Ettes was sinds augustus 2019 in dienst als verpleegkundige voor 36 uur per week voor een bruto maandsalaris van 4.173 euro. Daarbij hield hij zich met name bezig met het vaststellen van de indicaties van de cliënten. Dergelijke indicaties vormen de basis aan de hand waarvan de hoogte van de zorgsubsidie worden vastgesteld.

Ettes was vanmiddag zelf niet bij de rechtszaak aanwezig omdat hij volgens zijn advocaat alle stress niet aankon. Zijn echtgenote nam de honneurs waar.

'Mes in rug'

Alle juridische ellende begon toen de wijkverpleegkundige zich begin augustus telefonisch ziek meldde met een dreigende burn-out. Daarop reageerde de directeur volgens Ettes' advocaat furieus. "Jij laat me ook in de steek en steekt een mes in mijn rug", zou Harutunian hebben gezegd. Waarop hij meteen alle betalingen stop zette.

Directeur Harutunian reageerde vooral zo rigoureus omdat hij "teleurgesteld" was dat Ettes zich ziek meldde nadat hij nog maar net ruim een week daarvoor zijn dienstverband had verlengd. Daarbij had hij met geen woord gerept dat hij tegen een burn-out aan zat. "Hij zei dat het prima met hem ging", aldus Harutunians advocaat.

'Arbeidsongeschikt verklaren'

Ararat heeft daarop volgens Ettes een arbeidsdeskundige ingeschakeld in een poging om hem 'arbeidsongeschikt' te laten verklaren. Zodat het UWV het loon van de wijkverpleegkundige gedurende diens ziekte voor z'n rekening zou nemen.

Ettes zag dit niet zitten en stapte naar de rechter. Die doet eind volgende week uitspraak.

Link met failliet zorgbedrijf

De naam van Ararat dook deze zomer overigens ineens op in combinatie met het failliete Alerazorg. Deze zorgaanbieder kwam dit voorjaar in het nieuws toen bleek dat drie verzekeraars bijna een miljoen euro terug eisten wegens teveel gedeclareerde zorg.

In zijn onderzoek naar de achtergronden van het bankroet van Alerazorg ontdekte de curator vervolgens dat Alerazorg nauw samenwerkte en op een industrieterrein in Hengelo onder één dak zat met twee van Harutunians andere zorgbedrijven: Ararat en Gouden Zorg. De curator onderzoekt nu of Ararat en Gouden Zorg een rol hebben gespeeld bij het faillissement van Alerazorg.

Met klem ontkend

Toen RTV Oost wijkverpleegkundige Ettes - nadat hij dit jaar samen met Harutunian een tweede keer de redactie bezocht - ermee confronteerde dat hij in de gegevens van de Kamer van Koophandel werd gelinkt aan het failliete Alerazorg, ontkende Ettes met klem ook maar iets met deze failliete zorgaanbieder te maken te hebben. Om daar vervolgens in een later stadium op terug te komen. Hij had er ooit als zzp'er wel eens voor gewerkt, maar dat was dan ook alles.

Later bleek ook de reden waarom hij aanvankelijk ontkende ook maar iets met Alerazorg te maken te hebben. Zijn directeur Harutunian wist namelijk niet dat wijkverpleegkundige zakelijke belangen had in Alerazorg.

Claim ingediend

Uit onderzoek door RTV Oost blijkt dat de curator intussen een claim van 83.000 euro heeft ingediend tegen de wijkverpleegkundige Ettes in zijn hoedanigheid als aandeelhouder van Alerazorg. Volgens de curator heeft Ettes dit bedrag nog als schuld aan het bedrijf. Ettes op zijn beurt betwist de vordering en heeft een advocaat in de arm genomen.

Al vaker problemen

Het is los van de rechtszaak van vanmiddag overigens niet voor het eerst dat directeur Harutunian overhoop is komen te liggen met een wijkverpleegkundige. Harutunian, die voordat hij in de zorg actief werd een delicatessenzaak in Borne runde en later een garagebedrijf had dat failliet ging, stond deze zomer namelijk voor de rechter met Gouden Zorg, een van zijn andere zorgbedrijven.

Deze wijkverpleegkundige en de directeur hadden ruzie gekregen omdat de werkneemster vond dat ze te hoge zorgindicaties voor de cliënten moest stellen. De rechter oordeelde uiteindelijk dat Gouden Zorg de wijkverpleegkundige een ontslagvergoeding van ruim 10.000 euro moest betalen.

Coronasteun

Ararat en Gouden Zorg kwamen eerder deze maand in het nieuws nadat uit onderzoek door RTV Oost bleek dat beide zorgaanbieders gedurende de pandemie tienduizenden euro's aan coronasteun hebben aangevraagd en ontvangen.

Dit is vooral opvallend omdat vooraf duidelijke afspraken waren gemaakt dat zorgaanbieders in principe niet voor deze zogenoemde NOW-regeling in aanmerking komen, maar dat ze daarvoor moeten aankloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.

'Uitzondering'

Directeur Harutunian liet in een reactie weten dat de coronaregeling in principe inderdaad niet bedoeld is voor zorgaanbieders, maar dat er uitzonderingen gelden. Onder meer wanneer er sprake is van zorg die onder de basisverzekering valt: "Op basis daarvan komen we in aanmerking voor deze subsidie."

Zorgbonus

Los van deze zogenoemde NOW-regeling kwam personeel in de zorg in aanmerking voor een speciale zorgbonus.

De advocaat van Ettes pleitte vanmiddag dat haar cliënt behalve salaris en eindejaarsuitkeringen ook recht heeft op deze corona-zorgbonus. Harutunian liet daarop weten die alleen maar uit te willen keren aan "werknemers die een bijzondere prestatie hebben verricht".