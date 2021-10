Amputatie uitgevoerd bij Zwollenaar (32) na ernstig ongeval op A50

Volgens ooggetuigen reed de Zwollenaar met zijn Mercedes met zeer hoge snelheid over de A50. Bij de afslag Epe in de richting van Zwolle reed de automobilist door nog onbekende oorzaak rechtdoor in de bocht, werd gelanceerd door een greppel en kwam tegen een rij bomen tot stilstand.

Amputatie

Door de klap zat de bestuurder bekneld in zijn voertuig. Brandweerkorpsen uit Vaassen en Apeldoorn waren ruim een uur bezig om de man te bevrijden, en gebruikten hier spanbanden en gereedschap bij.

Ondertussen was ook een traumahelikopter geland om hulp te verlenen. Uiteindelijk heeft de arts een amputatie moeten uitvoeren om de Zwollenaar uit de auto te krijgen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

Lachgas

Tijdens de hulpverlening werd in de buurt van de bijrijdersstoel een lachgascilinder gevonden. Of de bestuurder onder invloed heeft gereden, wordt nog onderzocht door de politie. Wel is er sporenonderzoek verricht door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA).

Vanwege het ongeluk was de afrit tijdelijk afgesloten. Een taxichauffeur reed ondanks de wegafzetting door, maar is daarvoor bekeurd. Na enkele uren kon de weg weer worden vrijgegeven.