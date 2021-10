Dit is waarom Ilse uit Haaksbergen naar Almere reist om les te geven aan groep 8

Een uur en drie kwartier rijden is het voor Ilse Henstra (22) uit Haaksbergen naar de basisschool in Almere waar ze groep 8 les geeft. "En met file nog meer." Dat ze toch er voor kiest om zo ver weg van huis te werken heeft twee redenen: in Almere krijgt ze meer verantwoordelijkheden, maar bovenal: het uitzendbureau en de school betalen haar hotelovernachtingen.

In het westen van Nederland struikel je haast over de vacatures op basisscholen. De nood is zelfs zo hoog dat scholen extra geld uittrekken om docenten uit Overijssel en andere provincies aan te trekken. Directeur Arjan van der Kooij van uitzendbureau Derec ziet het toenemen. "We zagen het al wel in het voorgezet onderwijs, maar de afgelopen tijd is de nood zo hoog opgelopen in het basisonderwijs, dat het steeds vaker wordt aangeboden."

Koffer mee

En dat heeft succes, want meerdere leraren uit Overijssel werken via Derec in Den Haag, Utrecht of Almere, zoals Ilse. In Haaksbergen pakt Ilse haar koffer in voor haar werkweek, maandagochtend vertrekt ze al om zes uur 's ochtends. Dat de 22-jarige al zo vroeg in haar loopbaan als docente groep 8 onder hoede heeft, is voor haar reden om richting Almere af te reizen.

Maar wat betekent dit voor het aantal leerkrachten in Overijssel? Van der Kooij ziet dat ook in Overijssel de leerkrachten niet voor het oprapen liggen. "Maar toch is het probleem bij jullie nog niet zo nijpend als in de Randstad." Ilse beaamt dat: "Als ik geen les geef, dan gaat groep 8 naar huis. Dat gebeurt in het westen vaker, dat klassen gewoon dagen thuis zitten omdat hun leraar ziek is."

Avontuur

Of het lesgeven in Almere anders is dan in Twente? "Leerlingen zijn hier veel mondiger, dat was wel even wennen. Maar het is goed voor mijn ervaring." Of de Haaksbergse straks ook definitief haar biezen pakt richting het Westen? "Haha, nee uiteindelijk wil ik toch het liefst hier een baan in de buurt, dit is een tijdelijk avontuur."