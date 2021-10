Vuurwapens, samoeraizwaarden en een hakbijl: dit werd er ingeleverd tijdens actieweek politie

Een viertal samoeraizwaarden, een hakbijl, 53 steekwapens en vier vuurwapens. Het is de opbrengst van de inleveractie 'Drop je knife en doe wat met je life' in de regio IJsselland. De wapeninleveractie is onderdeel van een landelijke actie van de politie. In Overijssel deden de politiebureaus Zwolle, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe mee.

Tijdens de wapeninleveractie kon je anoniem je steekwapens inleveren, zonder daarbij kans te lopen vervolgd te worden voor verboden wapenbezit. De actie liep van 11 tot en met 17 oktober.

Vier Overijsselse gemeenten

In Overijssel deden alleen Zwolle, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe mee aan de inleveractie. De politie Oost-Nederland heeft een zorgvuldige afweging gemaakt bij het maken van de keuze om wel of niet mee te doen aan de actie.

Volgens Ellen Prummel, communicatieadviseur van politie Oost-Nederland, is de problematiek van jeugd en wapens in Oost-Nederland anders dan bijvoorbeeld in het westen van het land. "Dat maakt dat we als politie Oost-Nederland kritisch kijken of en op welke locaties we meedoen aan een wapeninleveractie."

Bredere blik

"Het gaat in onze afweging en keuzes niet om het aantal wapens dat ingeleverd wordt", zegt Prummel op de vraag bij welke aantallen het wél de moeite waard zou zijn. "Ook in onze ogen is elk wapen op straat er één te veel." Maar volgens de communicatieadviseur haal je met een inleveractie als deze niet alle wapens van de straat. "Je moet dus met een bredere blik kijken naar dit onderwerp."