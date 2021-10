Caroline van der Plas beste volksvertegenwoordiger: "Het is een win-winsituatie"

Caroline van der Plas is de beste volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Vorige maand was de medeoprichter van de BoerenBurgerBeweging, woonachtig in Deventer, ook het 'meest waardevolle Kamerlid' bij de Nationale Politieke Index. Inmiddels heeft Pieter Grinwis van de ChristenUnie haar ingehaald en de koppositie overgenomen.

De Kamerleden worden iedere maand beoordeeld. Dat gebeurt aan de hand van drie segmenten. Ten eerste: het uitvoeren van de wetgevende taak, denk aan betrokkenheid bij de totstandkoming van initiatiefwetgeving en amendementen.

Daarnaast wordt naar de controlerende taak (bijvoorbeeld het stellen van Kamervragen) en de mate van volksvertegenwoordiging gekeken. In de laatstgenoemde categorie staat Van der Plas bovenaan. “Daar ben ik hartstikke trots op.” Naast haar werk in de Tweede Kamer laat ze zich veel zien in de media. “Je moet in contact staan met burgers en voor ze opkomen in de Tweede Kamer", legt ze uit.

Geen vakantie

Op het moment van het interview is Van der Plas alweer onderweg, richting Rotterdam. “Daar heb ik een werkbezoek. Dat gaat over de zeescheepvaart, die sector stoot veel stikstof uit. Daar gaan we over praten.” Dit doet de Deventerse terwijl het herfstreces is. “Dat wil niet zeggen dat ik vakantie heb. Deze tijd moet je optimaal gebruiken om werkbezoeken af te leggen en burgers te ontmoeten”, stelt ze.

Kamerleden krijgen steeds vaker te maken met burn-outs. Moet Van der Plas niet een beetje letten op haarzelf? “Ik zie het zo: als je je werk leuk vindt, dan krijg je dat niet zo snel”, antwoordt ze stellig. Volgens haar krijg je een burn-out bij het ontbreken van plezier en waardering in je werk. “En te hard werken. Dat is bij mij allemaal niet het geval. Het geeft mij juist energie.”

Uit de cijfers blijkt dat Van der Plas zelfs meer werk verzet dan de gehele fractie van Forum voor Democratie. Ze laat zich veel zien op tv en is zeer actief op Twitter. “Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik kies ervoor om het zo te doen”, vertelt de 54-jarige, die van haar werk geniet. “Ik doe veel goede contacten op die ik weer kan gebruiken als er specifieke onderwerpen besproken worden. Je kan in de Kamer met persoonlijke voorbeelden komen, waardoor je het onderwerp tastbaarder maakt voor ministers en Kamerleden. Het is een win-winsituatie.”

Ik kan de wereld niet veranderen in een dag, maar stapje voor stapje lukt het aardig Caroline van der Plas

Van der Plas zit sinds maart in de Tweede Kamer en probeert haar stempel te drukken. “Wij dienen veel moties in, waarvan er al genoeg zijn aangenomen”, vertelt ze trots. “Ik kan de wereld niet veranderen in een dag, maar stapje voor stapje lukt het aardig.” De ranglijst van de Nationale Politieke Index is in ieder geval een goede indicatie voor Van der Plas. “Ik kan zien dat ik op het goede spoor zit en dat geeft weer energie om zo door te gaan”, besluit ze.