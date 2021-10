Wantoestanden bij sushizaak PEC-verdediger Van Wermeskerken? 'Loon niet uitbetaald en schuldeisers in de winkel'

De sushiwinkel in Zwolle werd in april geopend. Sai van Wermeskerken kwam daarbij vol in de schijnwerpers te staan: een profvoetballer die een eigen eettent begint, gebeurt dan ook niet dagelijks.

Een half jaar later hangt de vlag er blijkbaar heel anders bij. Medewerkers van Sushi Roku zeggen dat ze al maanden geen of te weinig loon hebben gekregen. "Het gaat voor mij om zo'n anderhalf duizend euro, maar voor een student als ik is dat best veel geld", zegt een van de gedupeerde medewerksters. "Maar voor sommige anderen gaat het om tienduizenden euro's." Zij heeft inmiddels samen met een aantal andere medewerkers een advocaat in de arm genomen.

"We hebben op allerlei manieren geprobeerd ons geld te krijgen. Dagelijks berichten sturen, managers aanspreken, aangetekende brieven gestuurd." Maar zonder succes.

Boze schuldeisers

De medewerkers zouden niet de enigen zijn die nog geld krijgen van Sushi Roku. Sinds de opening van de winkel zijn verschillende andere bedrijven al langs geweest om geld dat nog verschuldigd zou zijn te komen halen. Het zou onder meer om een aannemer gaan die nog een slordige 40.000 euro zou eisen.

"Drie of vier bedrijven, daar gaat het dan om. Die mensen kwamen heel boos de winkel in om hun geld te eisen", vertelt de medewerkster. "Ik zei dan ook maar: ik snap je, wij hebben ook al tijden geen geld gekregen."

Regeling of rechtszaak

Advocaat Pascal Reichenbach uit Zwolle staat de medewerkers bij en bevestigt dat er arbeidsrechtelijk zaken niet kloppen. Hij hoopt buiten de rechtbank om een regeling te kunnen treffen met het bedrijf, zodat de medewerkers hun geld kunnen krijgen.

Na meerdere pogingen lukte het de advocaat vandaag om in contact te komen met Sushi Roku. Tot een oplossing kwam het nog niet. "Ik zou wel graag een regeling met ze treffen, zodat een rechtszaak niet nodig is. Hun verhaal is dat er problemen zijn geweest toen ze van accountant wilden wisselen. Vind ik geen sterk verhaal. Maar hopelijk komen we eruit."

Reactie Sushi Roku

Sai van Wermeskerken zelf was voor RTV Oost niet bereikbaar voor commentaar. Zijn kompaan, manager Shinya Nabae, wilde wel reageren. Hij bevestigt dat het personeel van Sushi Roku al enige tijd geen salaris heeft ontvangen. Nabae geeft aan dat de nieuwe accountant ermee bezig is en belooft dat de werknemers uiteindelijk hun geld krijgen.

Op de vraag hoe het zit met de aannemer die nog 40.000 euro eist, komt Nabae met een opvallende verklaring. "Die aannemer heeft een verbouwing uitgevoerd zonder onze toestemming. Ze zijn op eigen houtje de klus gaan uitvoeren en hebben zelf allerlei keuzes gemaakt over de kleur en inrichting van onze zaak."

'Erin geluisd'

Nabae en Van Wermeskerken verklaren dat ze de verbouwing geen halt toe konden roepen, omdat de aannemer de sloten zou hebben vervangen. De twee ondernemers beweren dat ze erin geluisd zijn. "Toen de klus klaar was kwamen ze geld eisen. De aannemer dreigde tegenover ons om naar de media te gaan met het verhaal dat wij ze niet zouden betalen. Omdat ze weten dat Sai een bekende voetballer is; ze weten dat media daarin geïnteresseerd zijn."

De manager zegt aangifte bij de politie te hebben gedaan tegen de aannemer. Om welke aannemer het dan precies gaat, kon Nabae overigens niet zeggen.