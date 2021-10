Zwolse hooligans hoeven voor bosgevecht tóch niet de cel in

Drie Zwolse hooligans zijn in hoger beroep genadig gestraft voor het deelnemen aan een zogenoemd bosgevecht. Het gerechtshof heeft hen veroordeeld tot werkstraffen van tientallen uren, waar de rechtbank hen eerder nog maandenlange celstraffen oplegde. De drie gingen in mei 2018 in Laag Zuthem op de vuist met Duitse hooligans.

Het gerechtshof heeft de hooligans lichter gestraft, omdat ze onder andere meewerkten aan het onderzoek. Opmerkelijk, want de rechtbank besloot eerder het drietal hogere straffen op te leggen dan de eis.

Alles geoorloofd

Bosgevechten zijn een fenomeen dat de afgelopen jaren de kop heeft opgestoken. Extreem fanatieke voetbalsupporters spreken af met hooligans van andere clubs, vaak gaat dat via social media. Dan wordt een plek gekozen voor het gevecht, vaak een bos of een afgelegen plek. Dat wordt gedaan om onopgemerkt te kunnen vechten, zonder bemoeienis van de politie.

De kleur van het vechtkostuum wordt afgestemd en het aantal strijders is altijd gelijk: 10 tegen 10 of 20 tegen 20. Een soort scheidsrechters houden in de gaten of de verwondingen niet de spuigaten uitlopen. Voor de rest is alles toegestaan; schoppen, slaan, kopstoten.

Toevallige getuige

Ook de bewuste knokpartij in Laag Zuthem vond plaats op een afgelegen plek, een landweg. Maar een toevallige getuige deed er melding van bij de politie. Het gerechtshof neemt de verdachten dat kwalijk. "Mensen willen en hoeven hiervan geen getuige te zijn. Het geweld wakkert onveiligheidsgevoelens in de samenleving aan."

Het gerechtshof vervolgt: "Daarnaast wordt door het handelen van verdachten niet alleen de voetbalsport als zodanig, maar ook de 'eigen' voetbalclub in diskrediet gebracht." Daar wordt PEC Zwolle mee bedoeld, ondanks dat geen van de verdachten een seizoenkaart heeft. "Ze hebben zich voorgedaan als PEC-supporters." Het hele bosgevecht werd gefilmd.

Oneerlijk

Verschillende deelnemers aan het 'knok-evenement' in Laag Zuthem werden opgepakt. Maar alleen de vier Zwollenaren werden voor de rechter gebracht. Volgens advocaat Cem Polat, die één van de vier verdachten bijstaat, is dat oneerlijk. "De agenten hebben zelfs nog met de Duitsers geposeerd voor een foto bij het politiebureau. Het is bekend wie zij zijn. Er is niks bekend over bijzondere omstandigheden waarom zij niet zijn vervolgd."

Streep eronder

De cliënt van Polat is eerder voor soortgelijke gevechten veroordeeld. Inmiddels heeft de Zwollenaar naar eigen zeggen "een streep gezet onder dit soort vechtpartijen". Tijdens zijn hoger beroep heeft hij dan ook eerlijk verteld wat er is gebeurd. Advocaat Polat is in ieder geval tevreden met het vonnis van het Hof. "Dit doet meer recht aan de zaak dan de absurd hoge straf van de politierechter."

Een vierde hooligan uit Zwolle is ook in hoger beroep gegaan. Zijn zaak wordt later behandeld.