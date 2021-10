Anderhalf jaar gevangenisstraf voor mislukte overval in Almelo

Een 37-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor de mislukte overval op een avondwinkel in Almelo vier jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Almelo besloten.

Volgens het gerechtshof staat vast dat de oud-inwoner van Almelo in december 2017 een avondwinkel aan de Oranjestraat probeerde te overvallen. Tot een echte diefstal kwam het niet, omdat de eigenaar van de winkel de bivakmuts van het hoofd van de overvaller trok. Daarop koos de indringer het hazenpad.

DNA-materiaal

Jaren na de overval liep de 37-jarige pas tegen de lamp. Onderzoeken konden namelijk een match maken tussen het DNA-materiaal dat op de muts zat en de verdachte. Dat gebeurde nadat hij was veroordeeld voor het in brand steken van zijn eigen woning aan de Van den Vondelstraat in Almelo en zijn DNA moest afstaan. Hij werd in de gevangenis in Veenhuizen aangehouden.

De overvaller heeft steeds volgehouden dat hij de overval niet pleegde. De muts was wel van hem, maar die was waarschijnlijk door iemand anders meegenomen, zo gaf hij aan. Het vonnis is gelijk aan de strafeis.