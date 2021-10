Hardenberg reageert geschokt op vernielingen herdenkingsmonument

"Het is in- en intriest wat hier gebeurd is", zegt Hardenbergse burgemeester Maarten Offinga. "Hoe haal je het in je hoofd om kransen en bloemen die uit respect en ter nagedachtenis aan de slachtoffers zijn gelegd te vernielen?" De burgemeester nodigt de 'helden' die dit op hun geweten hebben uit om uit te leggen waarom ze dit hebben gedaan.

Antisemitisme

Ook wethouder Alwin te Rietstap is geraakt door de actie. Hij was op 7 oktober namens het gemeentebestuur aanwezig bij de jaarlijkse herdenking. Een herdenking die volgens hem erg belangrijk is. "Nu constateer ik met veel verdriet dat het erop lijkt dat ook in onze samenleving antisemitisme nog steeds aanwezig is", zegt de wethouder. "Deze vernielingen laten ons zien hoe belangrijk het is dat de verhalen van Kamp Molengoot en de Tweede Wereldoorlog verteld blijven worden."

Volgens burgemeester Offinga doet de politie onderzoek naar de vernielingen en houdt de politie de plek extra in de gaten.