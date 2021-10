Fer Even (89) uit Borne werd slachtoffer van nep-bankmedewerkers: "Ik vertrouwde iedereen, maar nu niet meer"

Even is het zoveelste slachtoffer van wat de politie 'bankhelpdeskfraude' of 'bankmedewerkersfraude' noemt. Criminelen die je opbellen en zich voordoen als medewerker van je bank. Ze beweren dat er iets mis is met je bankpas of betaalrekening en verzoeken je geld naar een 'veilige' rekening over te boeken of ze komen je bankpasje wel even ophalen.

100.000 euro schade per week

Wekelijks weten criminelen in Oost-Nederland honderdduizend euro uit de zakken te kloppen van slachtoffers. Volgens coördinator Peter Schalk van het digitaal flexteam van de politie IJsselland loopt het in sommige weken zelfs op tot wel drie ton. Vaak zijn ouderen die online minder vaardig zijn het slachtoffer. Dat ondervond ook de 89-jarige Even.

Hij weet het nog precies. Op 30 september gaat de telefoon in zijn appartement in Borne. Het is iemand van de ING-bank, toevallig ook de bank waar hij een rekening heeft. "Het was een lang gesprek", vertelt Even. "Hij vertelde dat mijn pasje vuil was en aan een schoonmaakbeurt toe was. Ook de iPad moest ik inleveren."

'Medewerker' komt aan de deur

Hij mag de boel opsturen naar Amsterdam of naar een plek ergens in de buurt brengen. Zodra Even aangeeft dat hij alleen over een fiets beschikt, krijgt hij te horen dat er wel iemand naar zijn huis kan komen om zijn bankpas en iPad op te halen. Het verhaal van de man aan de telefoon klinkt zo overtuigend dat Even geen enkele argwaan heeft.

Een keurig geklede jongeman komt even later langs en Even geeft alles mee. Niet lang daarna wordt er in twee keer een bedrag van bijna 4.500 euro van zijn rekening doorgesluisd naar een onbekende Duitse rekening.

In Rijssen maakte afgelopen zomer een man meerdere slachtoffers:

"Pas 's avonds dacht ik: hier klopt iets niet", zegt Even. "Het verbaast me dat ze geld van mijn rekening konden halen, want ze hadden geen pincode en ook geen inloggegevens."

Vertrouwen is weg

"Iedereen zegt: 'het zal mij nooit gebeuren', maar je hoort dit heel vaak. En ik ben er nu ook in getrapt. Het feit dat ik zo bedonderd ben, dat zit mij meer dwars dan dat ik veel geld kwijt ben. Ik vertrouwde iedereen, maar nu niet meer."

Volgens de politie gaan de oplichters steeds gehaaider te werk. Het advies is om meteen de verbinding te verbreken als je twijfelt of je echt iemand van de bank aan de telefoon hebt. Bel vervolgens het nummer van de bank dat je zelf hebt en vraag of het verhaal dat je zojuist hebt gehoord klopt.

'Veilige' rekening

Vraagt iemand om geld over te boeken naar een andere 'veilige' rekening, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, want daar zullen banken nooit om vragen. Ook komen ze nooit naar je toe om bankpasjes op te halen. Ook al worden ze doorgeknipt, ze kunnen er dan vaak toch nog mee pinnen omdat ze ervoor zorgen dat de chip op de betaalpas intact blijft. Daarnaast blijft de politie erop hameren nooit pincodes of inloggegevens van je bankapp te delen.

Ondertussen probeert de bank van Fer Even zijn duizenden euro's terug te halen, maar ze kunnen hem niet beloven dat het ook lukt. "Het was voor mij een wijze les, en die heb ik nou geleerd", besluit Even.