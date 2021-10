Twentse ademhalingstrainer genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Het ademhalingsvest is voor kinderen en heeft bonte kleuren, met op de voorkant twee blokjes waarop je met LEGO dingen kan bouwen. Het vest is ontworpen door Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. "De LEGO-blokjes zitten op het vest, zodat kinderen er zelf nog hun eigen ontwerp van kunnen maken", vertelt ontwerper Hellen van Rees.

Hoogleraar Geke Ludden legt in het Designlab in Enschede uit dat het ademhalingsvest werd ontwikkeld vanuit de behoefte van artsen om kinderen met ademhalingsproblemen beter te leren ademhalen. "We werden benaderd door een arts die zei dat textiel en robotica mogelijk een oplossing zou kunnen bieden voor deze patiëntengroep."

Genomineerd

In het vest zitten elektroden die door trillingen en gekleurde ledlampjes het kind stimuleren op een juist manier adem te halen. Ludden legt uit dat het vest zo een nuttig hulpmiddel is in de therapie en behandeling van het kind. Ziekenhuizen zoals het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn bij het project betrokken, vertellen de onderzoekers.

Thuis oefenen is lastig en daar moet deze ademhalingstrainer bij helpen Geke Ludden, hoogleraar Universiteit Twente

"Kinderen met ademhalingsproblemen oefenen nu met een fysiotherapeut hoe ze hun ademhaling kunnen verbeteren. Het vest helpt ze om ook thuis de training op een leuke manier voort te zetten", aldus hoogleraar Ludden.

De ademhalingstrainer is nog niet in productie. Hellen van Rees en Geke Ludden hebben al verschillende prototypes gemaakt. De nominatie voor de Klokhuis Wetenschapsprijs kan nieuwe deuren openen. "Het is sowieso leuk dat we zijn genomineerd." Maar het kan ook betekenen dat het vest sneller in productie kan worden genomen als de Twentse inzending opvalt. "We zijn toch al zo'n drie jaar bezig met de ontwikkeling van de ademhalingstrainer", vertelt Van Rees.

Stemmen voor de Klokhuis Wetenschapsprijs kan tot dinsdag 9 november, 12.00 uur. De volgende dag wordt de winnaar bekend gemaakt.