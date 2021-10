Kwetsbare Ann uit Hengelo krijgt na vermoeiende strijd tóch veel meer uren huishoudelijke hulp

Het liefst maakt ze zelf het huis aan kant, maar vanwege haar eigen gezondheid en die van haar man zit dat er niet meer in. Voor een schoon en opgeruimd huis heeft de Hengelose Ann hulp nodig. Na een lange en vermoeiende strijd met de gemeente Hengelo over het aantal uren hulp in de huishouding, is er sinds deze maand eindelijk rust. De komende vijf jaar komt er wekelijks viereneenhalf uur een hulp over de vloer. "Bijzonder en ideaal", zegt FNV-kaderlid Goran Hagebeek.

Zoals gezegd zou Ann, bewoonster van een appartement in de Hengelose Es, het liefst zelf het bed verschonen, met de stofzuiger rond gaan en de ramen lappen. Vier jaar geleden vocht ze tegen blaaskanker. Ze onderging een zwaar behandeltraject en lag vanwege complicaties wekenlang in het ziekenhuis.

Ze overwon de blaaskanker, maar is nooit meer de oude geworden. Het huishouden doen, ooit zo vanzelfsprekend, lukt niet meer. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bood uitkomst in de vorm van ondersteuning bij het huishouden.

'Gemeente wil geld besparen'

Een jaar lang liep alles op rolletjes. Tot de gemeente Hengelo oordeelde dat Ann en haar man best zelf weer in staat waren om hun huishouden te doen. Zelf waren ze daar vanwege hun broze gezondheid niet van overtuigd. Goran Hagebeek, die toevallig in hetzelfde appartementencomplex woont, besloot het echtpaar te helpen. Hij is kaderlid bij FNV Midden-Twente en kent de ins en outs van de Wmo als geen ander. Als kaderlid is hij is ook betrokken bij het meldpunt Huishoudelijke Zorg van de FNV.

Bij het meldpunt wordt iedereen kosteloos geholpen Goran Hagebeek, FNV Midden-Twente

Dit meldpunt is bedoeld voor kwetsbare mensen die minder huishoudelijke hulp krijgen dan waar ze recht op hebben. “Mensen weten veel niet over de Wmo”, zegt Hagebeek. “Bijna niemand weet bijvoorbeeld dat je recht hebt op minimaal twee uur huishoudelijke hulp per week. Veel gemeenten houden zich daar echter niet aan, omdat ze geld willen besparen. Geeft jouw gemeente minder dan twee uur ondersteuning bij het huishouden, dan kun je bezwaar indienen. Ik weet zeker dat de hulp daarna langer over de vloer komt. Honderd procent, het staat in de wet.”

Extra hygiëne

Voor mensen met een medische of fysieke beperking heeft hij een tip. "Voor hun geldt dat ze aanspraak kunnen maken op de zogeheten module Extra hygiëne. Stel: je hebt een longaandoening, een hartprobleem, Parkinson of je zit in een rolstoel, dan kom je voor die module in aanmerking. Die uren komen boven op de twee basisuren. Dan kan het aantal uren ondersteuning flink oplopen.”

Hagebeek vindt het belangrijk dat mensen goed zijn geïnformeerd. “Veel gemeenten komen nu met allerlei varianten op de Wmo. Ze stellen hun eigen regels in, omdat ze de uitvoering van de wet te duur vinden worden. Dat gaat ten koste van kwetsbare mensen en dat mag niet. Uit financieel oogpunt stemmen veel gemeenteraden in met deze bezuinigingsdrift. Daarmee overtreden ze de wet. Wie hiertegen bezwaar maakt, krijgt bij de rechter bijna altijd gelijk."

Succesvol overtuigd

Het kaderlid raadt mensen aan om contact op te nemen met het meldpunt als ze denken dat ze niet de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. "Iedereen wordt kosteloos geholpen. Het kost de mensen geen cent en wij hanteren geen kleine lettertjes of gekke voorwaarden.” Zijn buurvrouw wist hij te overtuigen en met succes.

In overleg met het juridische team achter het FNV-meldpunt werd bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de afwijzing, maar zonder resultaat. De zaak werd vervolgens voorgelegd aan de bestuursrechter, die oordeelde dat Ann wel degelijk recht had op huishoudelijke hulp. Na lang (juridisch) getouwtrek over het aantal uren, kwam Hengelo onlangs met een aanbod waar Ann ja tegen zei. De komende vijf jaar krijgt ze wekelijks viereneenhalf uur hulp. "Bijzonder en ideaal", bestempelt Hagebeek deze uitkomst. "Dit geeft haar veel rust, want normaal gesproken wordt de zorgvraag elk jaar opnieuw beoordeeld."

Wassen en strijken

Hagebeek verwacht de komende tijd meer mensen te helpen, vooral nu een aantal gemeenten een betaalde was- en strijkservice heeft ingevoerd. Dit is volgens hem een goed voorbeeld van een onwettige bezuinigingsmaatregel. "Gemeenten halen het wassen en strijken uit het basispakket en brengen het onder als algemene voorziening of iets dergelijks, zodat ze er een extra bijdrage voor kunnen vragen. Dat mag niet. Staat ook weer in de wet. Mensen betalen immers al een eigen bijdrage van 19 euro."

Uit ervaring weet Hagebeek dat mensen huiverig zijn om tegen een besluit van de gemeente in te gaan. "Uit angst dat ze daarna minder of helemaal geen hulp of ondersteuning meer krijgen", zegt hij, "maar die angst in onterecht. Ann is er tegenin gegaan en is nu heel blij met de extra uren die ze krijgt."