Marcha (11) uit Zwolle is nu al kinderboekenschrijfster: "Droom komt uit"

Marcha Middelveld uit Zwolle is elf jaar en van haar is een kinderboek verschenen dat ze op haar negende al schreef. Het boek gaat over het avontuur van een konijn dat ziet dat alle bloemen om zich heen zwart zijn geworden en dat weer goed wil maken.

Het is voor haar een droom die uitkomt voor Marcha. Ze wil later schrijfster worden want haar hoofd zit vol verhalen. Het avontuur over het konijn is niet achter een bureau ontstaan, zoals je zou verwachten.

Verstoppertje

Toen ze negen jaar oud was speelde Marcha verstoppertje. Ze zag een meisje die zich achter wat jassen had verscholen. Het meisje had buikpijn en als Marcha ging voorlezen zou dat helpen tegen de pijn. Maar een boekje met een verhaal had ze niet bij de hand. Ze verzon ze ter plekke een verhaal over een konijn die bloemen zwart zag worden en een heks die dat gedaan zou hebben.

Uitgever

Marcha vertelde het verhaal aan haar moeder en samen schreven ze het op en maakten er een boekje van. Ze nam het mee naar school en de juf gaf haar de opdracht om daar tekeningen bij te maken. De juf en de moeder werden enthousiast en kregen het idee om daar een kinderboekje van te maken. Er werd gezocht naar een uitgever en die werd ook gevonden.

'Helddadig'

Het boekje heet Konijntjes helddadige dag. Het woord helddadig bestaat helemaal niet, zegt Marcha. Maar dat heeft ze zelf verzonnen en iedereen kan wel nagaan wat het betekent. Het verhaal in het boek loopt goed af. Maar in haar hoofd zit een heel ander einde van het verhaal. Maar dat is niet geschikt voor kinderen zegt ze, want dat zijn griezelverhalen.