Supportersgeweld heftiger dan vóór corona: Overijssel doet er volop aan mee

Eerst de cijfers: voor corona werden er gemiddeld 70 tot 90 tuchtzaken aangespannen tegen supporters. Dat is na één seizoen met 34 speelronden. Dit seizoen lopen er 45 tuchtzaken na slechts 9 speelronden.

Stadionverboden

Ook als we naar de stadionverboden kijken, ziet het er niet mooi uit. De KNVB deelde er tot nu toe 150 uit, tegenover gemiddeld zo'n 300 over een heel seizoen.

"Dit seizoen is anders dan andere seizoenen", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Het lijkt erop dat mensen na de coronabeperkingen nu een uitlaatklep zoeken voor opgekropte frustraties, maar dat is geen excuus natuurlijk."

Vechtpartij bij Grolsch Veste

Bij FC Twente ging het afgelopen weekend mis. De club speelde thuis tegen Willem II, waarbij supporters spreekkoren naar het hoofd van de scheidsrechter slingerden. Na de wedstrijd gingen de fans buiten het stadion met elkaar op de vuist. Omstanders filmden hoe de Tilburgers uiteindelijk door de ME werden weggeslagen.

De KNVB gaat deze week om tafel met de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie, alle clubs uit het betaalde voetbal en het Supporterscollectief. Doel: maatregelen opstellen om het probleem direct de kop in te drukken.

"Het is hierbij belangrijk dat alle voetbalclubs consequent optreden en één lijn trekken", zegt de KNVB in een persbericht. "Want de clubs zijn verantwoordelijk voor wat er in de stadions gebeurt."

PEC-fans opgepakt

Maar ook buiten stadions gaat het mis. Zoals afgelopen weekend, toen 39 PEC-supporters naar Eindhoven reisden voor het duel tegen PSV. Al had het reisje schijnbaar weinig met de voetbalwedstrijd te maken.

De groep was uit op een confrontatie met Eindhovense hooligans, zegt de politie. De vlam sloeg in de pan toen een groep Zwolse supporters bij een café niet wilde meewerken aan een identiteitscontrole. Ze keerden zich tegen de politie en toen de sfeer grimmiger werd is de ME ingezet. De politie heeft uiteindelijk een bus gevorderd om tientallen opgepakte hooligans af te voeren.

Het bier gooien neemt opeens een vlucht. Dat lijkt normaal te zijn geworden KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen

Vijandige sfeer creëren

"Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen", schrijft de bond. "Het begint vaak met ludieke acties, maar die slaan vervolgens door in zaken waar geen weldenkend mens iets mee te maken wil hebben."

Go Ahead Eagles kondigde twee weken ook een opvallende maatregel aan, nadat een bus volledig was vernield door supporters. Wie had het gedaan? Inzittenden hielden de kaken stijf op elkaar. 'Prima', zei het clubbestuur. 'Dan betaalt iedereen de rekening.'

De maatregel is de uitkomst van een optelsom rondom de club. Eind augustus gooiden supporters bier naar spelers van Heerenveen en werd vuurwerk het stadion ingeschoten. "De schade aan het dak van het stadion is zeer aanzienlijk", zei Eagles-directeur Jan Willem van Dop toen.

Bierdouches

De zogenoemde 'bierdouches' zijn ook een doorn in het oog van de KNVB. "Het bier gooien neemt opeens een vlucht. Dat lijkt normaal te zijn geworden, maar is dat natuurlijk niet", zei KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen op NPO Radio 1. De confrontatie tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk werd zelfs tijdelijk gestaakt na het gooien van bier.

De KNVB wil deze week maatregelen aankondigen om ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden te voorkomen.