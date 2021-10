Bouwterrein De Esch klaar voor nieuwbouw, maar bezwaarmakers geven strijd niet op

"Wij zullen ons protest niet minderen", zegt bezwaarmaker Gerard Wolf. "We hebben vorige week een hoorzitting gehad van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Tubbergen. Daarin hebben wij duidelijk aangegeven dat wij ons verzoek tot handhaving in de uitvoering bij de rechtbank Overijssel zullen indienen. Wellicht krijgt de gemeente een welwillend advies van de in onze ogen bevooroordeelde commissie. Wie betaalt, bepaalt, maar daar laten wij ons niet door weerhouden. We hebben de commissie in een eerder traject al eens gewraakt."

Alle bomen die gekapt moesten worden, zijn tegen de vlakte. (Foto: RTV Oost)

Hun bezwaren konden niet verhinderen dat er afgelopen weekend een feestje plaatsvond op het beoogde bouwterrein, dat inmiddels gereed is gemaakt voor de bouw van 51 huizen. "De bestaande opstallen op het perceel zijn gesloopt en de bomen zijn gekapt. Dat kon nadat het verzoek om een voorlopige voorziening voor de kapvergunning door de rechtbank was afgewezen", aldus Romy Oerbekke. Zij is commercieel manager bij Building Design Architectuur uit Borne, een van de betrokken bouwpartijen.

Oerbekke verwacht dat er snel gebouwd kan worden in Tubbergen. "De eerste vergunningaanvragen voor de nieuw te bouwen woningen zijn door ons ingediend. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. In december start bouwbedrijf Steggink met de uitvoering van de woningen uit de eerste fase." Bij het feestje op de bouwlocatie was ook een aantal toekomstige bewoners aanwezig.