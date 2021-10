Geen zorgen bij studenten Solar Team Twente ondanks Marokkaans vliegverbod

Terwijl de studenten van Solar Team Twente zich in Marokko klaarstomen voor de start van Solar Challenge Morocco, heeft de Marokkaanse overheid vandaag bekend gemaakt dat er na middernacht geen vluchten meer mogelijk zijn tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op Twitter schrijven twee Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen dat de beslissing is genomen vanwege coronamaatregelen.

Het nieuws kwam voor het team wel een beetje uit het niets, laat Mark van Eijk vanuit Marokko weten. Volgens de marketing- en communicatiemanager van Solar Team Twente hadden ze dit nieuws niet verwacht. "Hier lijkt het namelijk net alsof er niks aan de hand is."

De groep studenten traint met andere teams uit onder meer Nederland, België en Duitsland samen op een parkeerplaats. "We leven hier met z'n allen een beetje in een bubbel. Dus je merkt er weinig van." Het team maakt zich vooralsnog niet echt zorgen over de beslissing. "We kijken elke dag met de organisatie en de lokale autoriteiten hoe de situatie is."

Race gaat door

Volgens Van Eijk heeft het nieuws verder geen invloed op de race, die maandag van start zal gaan. "De organisatie heeft aangegeven dat de race gewoon door kan gaan. We kijken de situatie per dag aan en ondertussen focussen we ons gewoon op de auto", zegt Van Eijk.

Het is dus nog even afwachten hoe de studenten na de race weer teruggaan naar huis, maar daar zijn ze volgens Van Eijk nu nog niet echt mee bezig. "We bereiden ons voor op de race en meer kunnen we momenteel niet doen."